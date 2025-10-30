В The Alters началось открытое тестирование крупного обновления с фоторежимом и мини-игрой

Студия 11 bit studios объявила о старте открытого тестирования нового контентного обновления для The Alters. Принять участие может любой владелец игры в Steam.

Чтобы получить доступ к бета-версии, нужно открыть свойства игры в Steam, перейти во вкладку «Бета-версии» и ввести код CLBetatheALTERS11bit2025Rapidium. Тестирование продлится до 12 ноября.

В тесте доступны функции, которые войдут в состав бесплатного крупного обновления, запланированного на конец года. Среди нововведений:

Режим отдыха — более лёгкий уровень сложности для тех, кто хочет сосредоточиться на сюжете и исследованиях.

Обновлённая система сохранений — теперь можно сохраняться при выходе, а автосохранения срабатывают после диалогов с другими альтерами.

Новый базовый модуль — «Логово геймера», вдохновлённый личной историей Яна Дольски. В нём появятся новые диалоги и события, а также мини-игра — карточный стол, созданный, как шутят разработчики, «на кухне 4-го этажа офиса».

Фоторежим — долгожданная функция, позволяющая выставлять ракурсы, освещение и композицию, чтобы делать кадры «в духе Титаника» (Молли, по словам авторов, не прочь позировать).

Персонализация базы и облики скафандров, включая варианты «Морозный панк» и «Смертокрыл».

Авторы подчёркивают, что тестовая сборка может содержать ошибки и советуют играть на английском языке с клавиатурой и мышью. Все отзывы помогут довести обновление до идеала перед релизом.