Вселенная The Alters расширяется: 11 bit studios выпустит 20-часовое дополнение Last Variable уже 13 июля

Студия 11 bit studios анонсировала крупное платное дополнение Last Variable для научно-фантастической игры The Alters, и дата выхода уже закреплена — 13 июля. Учитывая масштаб заявленного контента, это выглядит не как небольшое DLC, а как полноценное сюжетное расширение, которое вполне могло бы существовать как отдельный аддон уровня крупных сюжетных дополнений в духе лучших дополнений к стратегиям и выживанию последних лет.

Дополнение предлагает около 20 часов нового контента и заметно расширяет ключевые механики игры. Основной акцент сделан на терраформировании планеты и создании более «живых» биомов, напоминающих оазисы. На фоне стандартных survival-проектов это выглядит более амбициозно: игроку предстоит не просто выживать, а буквально перестраивать окружающую среду, рискуя вызвать цепочку последствий — от землетрясений до радиационных всплесков.

Сюжетно Last Variable снова возвращает игроков к концепции «альтеров» — альтернативных версий главного героя Яна. Эти учёные-двойники специализируются в разных областях — геологии, биологии, химии и физике — и вместе пытаются разгадать тайну загадочного Оазиса. Интересно, что идея разных версий одного человека здесь работает не просто как сюжетный приём, а как инструмент геймплея, что делает The Alters одной из более необычных игр в жанре.

Отдельно выделяется механика криосна и подземной базы: пока один слой персонажей «спит», другие продолжают работу в полевых условиях, постепенно старея и меняясь. Это добавляет редкое для жанра ощущение долгосрочных последствий — не только в мире, но и внутри самой команды.

На фоне базовой игры Last Variable выглядит логичным, но заметно более масштабным развитием идей. The Alters уже доступна на PC и консолях, а новое дополнение может стать тем самым поводом, чтобы вернуться в игру или впервые обратить на неё внимание.