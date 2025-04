Выживание еще никогда не было таким персональным - The Alters обзавелась датой выхода в июне

11 bit studios, авторы This War of Mine и Frostpunk, анонсировали дату выхода своей новой амбициозной игры — The Alters появится 13 июня на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store, GOG). Игра также будет доступна в Game Pass с первого дня.

The Alters — это научно-фантастическая драма о выживании, построенная на одном простом, но глубокофилософском вопросе: что, если бы вы выбрали другой путь? Главный герой, Ян Дольский, оказывается один на враждебной планете, где каждое утро приносит смертельно опасный восход солнца. Чтобы выжить, он создаёт «Альтеров» — альтернативные версии самого себя, живущие с иными решениями и судьбами.

Каждый Альтер — это личность с уникальными навыками, воспоминаниями и проблемами. Управлять базой, развиваться и выживать значит научиться управлять собой — в буквальном смысле. Игра сочетает психологическую драму, крафт, менеджмент мобильной базы и исследование, приправленные опасностями планеты, где левитирующие скалы, радиация и искажения реальности — лишь малая часть угроз.

The Alters обещает стать эмоционально насыщенным и напряжённым опытом, где каждое решение влияет не только на выживание, но и на личность героя — всех его версий.