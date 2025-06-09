За 5 дней до выхода 11 bit напомнила о The Alters релизным геймплейным трейлером

Польская студия 11 bit, вероятно, в последний раз напоминает о своём новом проекте The Alters перед выходом. Игра появилась на PC Gaming Show этого года, где мы могли посмотреть ее релизный геймплейный трейлер.

Научно-фантастическая The Alters на грани стратегии и приключенческого экшена выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 13 июня. На компьютерах и консолях Microsoft игра будет доступна в рамках подписки Game Pass.

В The Alters мы играем за Яна Дольского, который, желая выжить на чужой планете, должен будет создавать копии самого себя. Правда, таким образом он получит ценных помощников, но с другой стороны, он навлечёт на себя дополнительные обязанности в виде необходимости заботиться о них.

Игровой процесс будет разделён на два сегмента. Управление базой будет представлено сбоку, для более удобной навигации. Когда мы покинем штаб-квартиру, чтобы отправиться исследовать негостеприимный мир, камера переключится на вид от третьего лица. На следующей неделе мы увидим, как эта идея работает на практике.