ZA/UM выпустила коллекцию одежды по мотивам The Alters

Студия ZA/UM, выпустившая RPG Disco Elysium, представила новую fashion-коллекцию, вдохновлённую научно-фантастическим проектом The Alters от 11 bit studios. Линия одежды вышла под брендом ZA/UM Atelier - модным направлением студии, которое ранее уже выпускало вещи по мотивам собственной игры.

Коллекция стилизована под гардероб главного героя The Alters - Яна Дольского. Вещи отличаются свободным кроем, насыщенными цветами и светоотражающими деталями, отражающими визуальную эстетику игры — одиночество, выживание и внутренний конфликт на таинственной планете.

Показ коллекции прошёл в рамках Парижской недели моды. В продажу поступили первые предметы:

Спортивный костюм Яна Дольского;

Сумка в виде овцы — отсылка к экспедиции Project Dolly и теме клонирования в игре.

Цены:

Куртка — 399 евро;

Брюки — 289 евро;

Сумка — 169 евро.

Предзаказ уже открыт в официальном интернет-магазине ZA/UM Atelier. Поставки ожидаются во второй половине 2025 года.