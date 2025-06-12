Журналисты назвали The Alters лучше игрой 11 Bit Studios - средняя оценка на MetaCritic - 86 из 100

The Alters, разработанная 11 Bit Studios, представляет собой уникальное сочетание выживания, управления ресурсами и повествовательного игрового процесса. Игроки перемещаются по враждебной планете, управляя клонами главного героя Яна Дольски, делая выбор, который влияет на историю. Игра получила очень хорошие отзывы от СМИ: её хвалят за оригинальность и глубину, хотя некоторые отмечают проблемы с производительностью. В целом, она выделяется своей захватывающей графикой и темами, заставляющими задуматься.

Средняя оценка на агрегаторе рецензий MetaCritic составляет 86 баллов на основе 32 обзоров, а на OpeCritic – 85 баллов на основе 47 мнений.

Game Rant – 10 / 10

The Alters — интеллектуальная, заставляющая задуматься и захватывающая сюжетная игра на выживание, несомненно, величайшее творение студии 11 Bit Studios.

IGN – 8 / 10

The Alters — это атмосферное научно-фантастическое исследование персонажей, смешанное с простым, но эффективным управлением ресурсами и базой, которое умело создает экзистенциальное и межличностное давление на протяжении всей истории.

DualShockers – 7,5 / 10

The Alters — уникальная и атмосферная игра на выживание, которая осмысленно переосмысливает существующие проекты 11 Bit Studios. Предлагает превосходную научно-фантастическую историю, которая в равной степени мрачна, сюрреалистична и глупа. Экономика, строительство базы и управление — вот основные моменты, которые несколько омрачены довольно бессмысленным исследованием, которое ощущается как средство достижения цели. Но в целом The Alters — смелый и дерзкий шаг вперед в жанре выживания, который заставит вас сомневаться в своих жизненных решениях больше, чем любая другая.

PCGamesN – 5 / 10

The Alters распыляется тонко, приближаясь к головокружительным темам с небольшим воображением и поверхностными диалогами. В сочетании с раздражающим управлением ресурсами, громоздким обходом и постоянно тикающими часами, которые вредят ее повествовательному темпу, амбициозная игра на выживание от 11 Bit предназначена только для тех, кто любит дедлайны и страдания.