"Альтушка для скуфа" получит крупное дополнение с Пахомом, Катей Самбукой и другими альтушками

Создатели визуальной новеллы «Альтушка для скуфа» анонсировали крупное сюжетное дополнение «Третий Шанс». DLC предложит расширенный лор, новых персонажей и свежие концовки.
В составе дополнения:
- Три новые альтушки, озвученные Катей Самбукой, Ариной Dead Blonde и Марией Овчинниковой (официальный голос Дженни из «Мой друг — робот-подросток»).
- Новый внутренний голос — Пахом.
- 13 (12+1) новых концовок и достижения.
- Увеличенный объем контента, сопоставимый с первым крупным обновлением.
- Мини-игры и неожиданные сюжетные повороты.
Дополнение выйдет в Steam, стоимость составит «от 99 рублей». Точная дата релиза пока не объявлена.
Какой еще скуф ?! Нет такого слова в Русском языке. Так что идите на х...
Проснулся, у нас 90% англицизмы)
Виталий Милонов перелогинтесь😁
Трешатинку на хайпе раскупили 150к копий. Куда катимся...
Пахом будет предлагать покушать?)
// Артём Савельев
Суровый российский игрострой
Ого она моя ровесница. Вообще я думал это щас старая резиновая кукла
А почему Пахом не альтушка?
и кто же из этих трех старушек альтушка?)))) они уж все сами скуфини)))
Самбука уже скорее милфушка, чем альтушка.
Катя Самбука альтушка разве? Ничего не перепутали?
та самая бедная инди студия которая к себе привлекает звезд третьей категории для получения поощерения своего продукта. В целом я в шоке что с ее репутацией решили позвать на русский проект