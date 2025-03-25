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Альтушка для скуфа 21.04.2024
Адвенчура, Инди
5.7 59 оценок

"Альтушка для скуфа" получит крупное дополнение с Пахомом, Катей Самбукой и другими альтушками

butcher69 butcher69

Создатели визуальной новеллы «Альтушка для скуфа» анонсировали крупное сюжетное дополнение «Третий Шанс». DLC предложит расширенный лор, новых персонажей и свежие концовки.

В составе дополнения:

  • Три новые альтушки, озвученные Катей Самбукой, Ариной Dead Blonde и Марией Овчинниковой (официальный голос Дженни из «Мой друг — робот-подросток»).
  • Новый внутренний голос — Пахом.
  • 13 (12+1) новых концовок и достижения.
  • Увеличенный объем контента, сопоставимый с первым крупным обновлением.
  • Мини-игры и неожиданные сюжетные повороты.

Дополнение выйдет в Steam, стоимость составит «от 99 рублей». Точная дата релиза пока не объявлена.

-11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Go_Ra

Какой еще скуф ?! Нет такого слова в Русском языке. Так что идите на х...

1
-zotik-

Проснулся, у нас 90% англицизмы)

2
666ANUBIS666

Виталий Милонов перелогинтесь😁

-1
Шрек и осел vs CD Project

Трешатинку на хайпе раскупили 150к копий. Куда катимся...

1
Sp1Ls

Пахом будет предлагать покушать?)

0
Пользователь ВКонтакте

// Артём Савельев

0
Страйф

Суровый российский игрострой

0
-zotik-

Ого она моя ровесница. Вообще я думал это щас старая резиновая кукла

0
Кей Овальд

А почему Пахом не альтушка?

0
AdventurousYvon

и кто же из этих трех старушек альтушка?)))) они уж все сами скуфини)))

0
0ncnjqybr

Самбука уже скорее милфушка, чем альтушка.

0
AlexFoRestor

Катя Самбука альтушка разве? Ничего не перепутали?

-2
fortuneismax

та самая бедная инди студия которая к себе привлекает звезд третьей категории для получения поощерения своего продукта. В целом я в шоке что с ее репутацией решили позвать на русский проект

0