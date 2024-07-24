Дополнение "Альтушка для скуфа: Ещё, ещё!" стало доступно в Steam

Сегодня юмористическая визуальная новелла "Альтушка для скуфа" обзавелась крупным сюжетным дополнением, которое добавило в игру трех новых героинь с собственными сюжетными ветками. Общая продолжительность игры увеличилась вдвое, были добавлены 9 новых концовок и несколько мини-игр с подвохом.

Все три новые героини получили "звездную" озвучку. В касте значатся: Алина Рин, Persona 99 и Альбина Сексова. Обновление доступно только в Steam. Версии для VK Play, Androind и iOs обновятся позже.