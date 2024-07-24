Дополнение "Альтушка для скуфа: Ещё, ещё!" стало доступно в Steam

Сегодня юмористическая визуальная новелла "Альтушка для скуфа" обзавелась крупным сюжетным дополнением, которое добавило в игру трех новых героинь с собственными сюжетными ветками. Общая продолжительность игры увеличилась вдвое, были добавлены 9 новых концовок и несколько мини-игр с подвохом.
Все три новые героини получили "звездную" озвучку. В касте значатся: Алина Рин, Persona 99 и Альбина Сексова. Обновление доступно только в Steam. Версии для VK Play, Androind и iOs обновятся позже.
Традиционно и ценностно
Да какие там ветки то? Текста на полчаса на коленке написать и общего времени на прохождение 30 минут , что за херня // Kотаро Фума
Алина Рин, бегу покупать, высунув язык
Какой ты убогий.
Продолжайте вести наблюдение
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