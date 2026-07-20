Разработчики новеллы "Альтушка для скуфа" анонсировали новое DLC с озвучкой Мэддисона, Оляши и Глюкозы

Создатели российской визуальной новеллы "Альтушка для скуфа" анонсировали новое бесплатное дополнение, которое выйдет уже 30 июля. Главная особенность DLC - звездный каст озвучки, в который вошли певица GLUKOZA и известный блогер Илья Мэддисон.
Разработчики из Terletski Games и RIKANIMATION раскрыли детали DLC под названием "Скачать бесплатно". В дополнении появятся сразу четыре новые альтушки - их озвучат GLUKOZA, блогер Оляша, а также Бридж и Варвара Петрович. Внутренним голосом главного героя на этот раз станет Илья Мэддисон, а гостевые роли исполнят Евгений Чебатков и Сева Ловкачев.
Создатели обещают, что сюжет станет "все мрачнее и мрачнее" и выйдет на новый уровень. У каждой из новых героинь будет двоякая сущность, а также добавятся новые мини-игры - и, как особо подчеркивают авторы, никаких "пятнашек".
Несмотря на название "Скачать бесплатно", дополнение будет доступно бесплатно только владельцам оригинальной игры. Релиз DLC состоится 30 июля 2026 года, добавить его в список желаемого в Steam можно уже сейчас.
Мем сдох, сгнил и разложился на молекулярном уровне, а они все продолжают клепать этот слоп.
Мусор, годный только для зумеров)) // Jimmie Johnson
Мэддисон, который постоянно критикует остальных стримеров за продажность, наверно за бутылку охоты крепкой согласился сотрудничать
Когда уже Куплинов озвучит скуфа
Самая вопиющая streamer-explotation игра: когда в нормальных играх разработчики пытаются создать у игрока эмоции во время непосредственного геймплея разными путями (сюжет, проработка персонажей, арт-дизайн и так далее), в таких поделках изначально подразумевается что игрок (то бишь зритель) будет получать хи-хи ха-ха не от самой игры, а от реакции на эту игру стримера (а потом проникнется игрой и купит ее, чтобы 30 минут в ней провести)