Разработчики новеллы "Альтушка для скуфа" анонсировали новое DLC с озвучкой Мэддисона, Оляши и Глюкозы

Создатели российской визуальной новеллы "Альтушка для скуфа" анонсировали новое бесплатное дополнение, которое выйдет уже 30 июля. Главная особенность DLC - звездный каст озвучки, в который вошли певица GLUKOZA и известный блогер Илья Мэддисон.

Разработчики из Terletski Games и RIKANIMATION раскрыли детали DLC под названием "Скачать бесплатно". В дополнении появятся сразу четыре новые альтушки - их озвучат GLUKOZA, блогер Оляша, а также Бридж и Варвара Петрович. Внутренним голосом главного героя на этот раз станет Илья Мэддисон, а гостевые роли исполнят Евгений Чебатков и Сева Ловкачев.

Создатели обещают, что сюжет станет "все мрачнее и мрачнее" и выйдет на новый уровень. У каждой из новых героинь будет двоякая сущность, а также добавятся новые мини-игры - и, как особо подчеркивают авторы, никаких "пятнашек".

Несмотря на название "Скачать бесплатно", дополнение будет доступно бесплатно только владельцам оригинальной игры. Релиз DLC состоится 30 июля 2026 года, добавить его в список желаемого в Steam можно уже сейчас.