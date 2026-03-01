Сценарист игры Альтушка для скуфа стал участником 25 сезона шоу Битва экстрасенсов

Виталий Терлецкий, 1 из разработчиков и сценарист визуальной новеллы Альтушка для скуфа, стал участником 25 сезона телевизионной передачи Битва экстрасенсов.

В официальном описании нового участника сказано, что Виталий долгое время был далек от эзотерики. Он жил в Японии, куда переехал из Петербурга, и рисовал комиксы. 1 раз во время прогулки в горах он случайно заблудился и 2 дня без воды и еды блуждал в лесу. Выйти к людям ему помогли бестелесные существа, и только потом он понял, что это были духи.

После этого случая разработчик занялся изучением мистического японского искусства оммёдо, название которого означает дружбу с духами. Всего у него 5 невидимых друзей. У каждого духа есть свое имя и свои задачи, а общается создатель игры с ними на японском языке. Отмечается, что иногда они помогают и дают дельные советы, а иногда куражатся и обманывают.