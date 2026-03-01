ЧАТ ИГРЫ
Альтушка для скуфа 21.04.2024
Адвенчура, Инди
5.3 73 оценки

Сценарист игры Альтушка для скуфа стал участником 25 сезона шоу Битва экстрасенсов

Extor Menoger Extor Menoger

Виталий Терлецкий, 1 из разработчиков и сценарист визуальной новеллы Альтушка для скуфа, стал участником 25 сезона телевизионной передачи Битва экстрасенсов.

В официальном описании нового участника сказано, что Виталий долгое время был далек от эзотерики. Он жил в Японии, куда переехал из Петербурга, и рисовал комиксы. 1 раз во время прогулки в горах он случайно заблудился и 2 дня без воды и еды блуждал в лесу. Выйти к людям ему помогли бестелесные существа, и только потом он понял, что это были духи.

После этого случая разработчик занялся изучением мистического японского искусства оммёдо, название которого означает дружбу с духами. Всего у него 5 невидимых друзей. У каждого духа есть свое имя и свои задачи, а общается создатель игры с ними на японском языке. Отмечается, что иногда они помогают и дают дельные советы, а иногда куражатся и обманывают.

40
25
Комментарии:  25
Neko-Aheron

0_o Что за **** я прочитал ?

15
Milvago

А нефиг всяких скамеров читать

5
Costollom
0_o Что за **** я прочитал ?
10
Neko-Aheron Costollom

Ня?

9
создатель русского репа
Всего у него 5 невидимых друзей
15
SilkySarge

Разве битву екстрадаунов до сих пор снимают?

4
Le Hanь

ЭТО будут снимать до тех пор, пока в Это будут верить,... а верить будут Таких ОООчень много...

1
vzglydizugla Le Hanь

В подобное даже всякие презики верят, а у некоторых так личные экстрадауны есть.

2
Neko-Aheron

Мне бабка с того света говорила во сне, после того, как белочка меня в дупло свое пригласила… будут снимать вечно )))

J a r v i s

Зачем его из дурки выпустили? Сбежал?

3
Giggity

Шиза у него прогрессирует

2
Scandal1st

так вот кто словесным поносом заразил всех

1
Costollom

На самом народном хайпится. Знает, сволочь, слабости.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну хоть не дебош после алкашки

1
DarkTenshi666
Выйти к людям ему помогли бестелесные существа, и только потом он понял, что это были духи.

ну тут нельзя не пошутить =)

1
Demian Averon
1
