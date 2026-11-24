Тайваньская студия Snowyowl Studio совместно со студией Antelus Games представила новый трейлер приключенческой экшен-головоломки Always With You и объявила точную дату релиза. Игра выйдет на ПК 8 декабря 2026 года и будет доступна в Steam, VK Play, Epic Games Store и GOG.

Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 и рассказывает трогательную историю девочки Мии, отправившейся на поиски своей пропавшей матери. Её путь пролегает через густые леса, морские глубины и руины загадочной Древней Цивилизации Альто, а главными помощниками выступают три уникальных кота.

Геймплей Always With You построен на свободном переключении между героиней и питомцами в реальном времени. Каждый кот обладает собственными способностями: например, один способен пробираться в узкие щели, а другой — принимать форму различных предметов. Взаимодействие между персонажами станет ключом к прохождению более 40 головоломок и механических испытаний.

Помимо исследования мира и решения загадок, игроков ждут сражения с боссами — древними Стражами (Хранителями Альто), победа над которыми потребует не только ловкости, но и тактического подхода.

Ключевые особенности Always With You:

Свободное переключение между Мией и тремя котами в реальном времени;

Более 40 логических и механических головоломок;

Битвы с эпичными боссами — Хранителями Альто;

Атмосферные локации на Unreal Engine 5 и десятки достижений для исследователей.

Страница игры уже открыта в Steam, где проект можно добавить в список желаемого.