"Алёнкины истории" признали лучшей игрой на каждый день на премии RuStore 2026

В Москве 2 ноября состоялась церемония вручения премии RuStore 2026, на которой отметили лучшие мобильные приложения и игры прошедшего года. Одним из победителей стала казуальная головоломка «Алёнкины истории» в жанре merge-2, получившая награду в категории «Игра на каждый день».

При выборе победителей эксперты RuStore учитывали качество проектов, технологические решения, рост аудитории, удержание пользователей, монетизацию и общее впечатление от использования.

Для студии «Наши игры» это уже вторая победа подряд. В 2025 году её головоломка «Мир домовят» в жанре «три в ряд» получила награду в номинации «Семейный хит».

«Алёнкины истории» вышли в 2026 году и за это время достигли 3,5 млн установок на всех платформах. По данным разработчиков, ежемесячная аудитория игры превышает 1,37 млн человек.

Главная особенность проекта — необычная интерпретация русских народных сказок. Знакомые с детства персонажи здесь приспособились к современным технологиям: например, Избушка на курьих ножках распознаёт хозяев по биометрии, а Кощей хранит свои сокровища в сети банкоматов.

В центре сюжета находится Алёнка, жизнь которой внезапно превращается в череду неприятностей. Её брат Иванушка становится козлёнком, жених оказывается предателем, а семейный бизнес оказывается под угрозой. Чтобы разобраться с проблемами, героиня отправляется в сказочный мир, который за прошедшие годы заметно изменился.

Руководитель маркетинга проекта Алёна Петряшева, отметила:

Мы очень рады, что наша история нашла отклик у игроков, особенно у женской аудитории. В игре нам хотелось сохранить дух знакомых сказок, но посмотреть на них современно – добавить юмор, романтику, неожиданные повороты и героев, которые знакомы с детства. Для команды эта награда особенно ценна, потому что она показывает, что такой формат действительно интересен аудитории.