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Amarillo's Butt Slapper 04.10.2024
Инди, Другой симулятор
1 2 оценки

Никакого хомяка! В Steam вышел необычный бесплатный кликер Amarillo's Butt Slapper, где нужно шлёпать по заднице

Gutsz
Новости

В последнее время игровую индустрию заполонили кликеры и мобильные "тапалки", далеко не самого лучшего качества. Многие из них пытаются убедить потенциальных игроков, что их время в подобных проектах окупится реальной прибылью. Однако такие игры зачастую не предлагают ничего действительно ценного или хотя бы интересного. Независимая студия AmarilloArts решила воспользоваться популярностью этого жанра, представив кликер Amarillo's Butt Slapper, который способен удивить необычным игровым процессом.

В Amarillo's Butt Slapper вам не придётся кликать на хомяков или бананы. Вместо этого игра предлагает шлёпать по заднице девушки в костюме кролика. Проект доступен в цифровом магазине Steam бесплатно и не планирует выходить на какие-то биржи в будущем. Разработчики подчёркивают, что это всего лишь игра, созданная для развлечения пользователей. В процессе можно открывать новых персонажей и наслаждаться проработанной физикой тел героинь, при этом игра не требует тратить реальные деньги.

А вот как выглядит геймплей:

Проект доступен в Steam уже несколько дней. С момента релиза Amarillo's Butt Slapper привлекла более тысячи активных игроков и собрала 91% положительных отзывов.

-14
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
RoboB

Кликер здорового человека.

15
IbruhmanI

Были бы и ножки)

4
Кей Овальд

Мы нашли идеальную игру.

2
Пользователь ВКонтакте

Дико крипово, ноги обрезаны по колено и болтаются. // Максим Долматов

2
антон фекалис

осталось грудь добавить что бы жмякать по сосочкам

1
Pavlissimus

Давно уже есть.

0
MadPyramus

Да уж, отклика от шлепков мало. Сейчас даже силиконовые задницы шлёпать приятнее, у них материал реалистичный. Это ещё не всё, там даже сделан даже эффект гусиной кожи, очень похожий на настоящую. В некоторых имеется подогрев. Короче игра - туфта.

1
San-Chez

Чет хня какая-то. Ощущение, будто кусок мяса на крюке шлепает.

1
GullibleCelia

Без ног кажется, словно ты шлепаешь инвалида... А ещё почему от шлепков не краснеет кожа.

1
Punisher1

Готи однозначно самый инновационный геймплей 🤣🤣🤣

1
Schong Di

01:06 таймкод, на первом месте какой-то укр в окопе сидит по булкам пиксельным шлёпает, т.к. его Оксанка в гейропе торгует собой. 😂

1
Jarvis666

Пример того во что деградировали игры))

0
ilya6969

То что детям надо

0
bohdan2015

Я уже предлагал ввести шлепки или удары кнутом в Outlast Trials. Жёсткий кнут и пряник от Истермана:D вот где подходит)

А это... мда тупо кликер, ты это и не ощутишь(

0
Real Slim Shady

Жаль что попа не краснеет от ударов, эх, не продумали.

0
smallhell

Э... Ну...
Впрочем, это похоже на реально менее бесполезное занятие, чем тапать хомяка.
Upd глянул видео, готов забрать свои слова обратно на 90% - реализация хоуно (там натурально отрезанная жопа! ужс).
90% потому что даже так все равно менее бесполезно, чем тапать хомяка.

-1
SOLUS5678

Если совсем заняться нечем.

-1
ze1n_82
-2
AchingGarrison

А так можно? :-)))

ИЛИ ТАК ?:-)))

-3