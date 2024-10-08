Никакого хомяка! В Steam вышел необычный бесплатный кликер Amarillo's Butt Slapper, где нужно шлёпать по заднице

В последнее время игровую индустрию заполонили кликеры и мобильные "тапалки", далеко не самого лучшего качества. Многие из них пытаются убедить потенциальных игроков, что их время в подобных проектах окупится реальной прибылью. Однако такие игры зачастую не предлагают ничего действительно ценного или хотя бы интересного. Независимая студия AmarilloArts решила воспользоваться популярностью этого жанра, представив кликер Amarillo's Butt Slapper, который способен удивить необычным игровым процессом.

В Amarillo's Butt Slapper вам не придётся кликать на хомяков или бананы. Вместо этого игра предлагает шлёпать по заднице девушки в костюме кролика. Проект доступен в цифровом магазине Steam бесплатно и не планирует выходить на какие-то биржи в будущем. Разработчики подчёркивают, что это всего лишь игра, созданная для развлечения пользователей. В процессе можно открывать новых персонажей и наслаждаться проработанной физикой тел героинь, при этом игра не требует тратить реальные деньги.

А вот как выглядит геймплей:

Проект доступен в Steam уже несколько дней. С момента релиза Amarillo's Butt Slapper привлекла более тысячи активных игроков и собрала 91% положительных отзывов.