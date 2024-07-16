Симулятор магазина про доисторических зверей Amber Isle выйдет 10 октября

Игра по управлению магазинами в доисторическую эпоху Amber Isle выйдет на PC (через Steam) 10 октября, а через некоторое время доберется и до Switch, объявили издатель Team17 и разработчик Ambertail Games.
В Amber Isle нам предстоит развивать и улучшать свой магазин, заниматься производством и продажей товаров, а также угождать требовательным клиентам. Кроме того, заработанные деньги можно будет потратить на улучшение Янтарного острова, чтобы сделать его привлекательным для туристов и освоить новые территории.
В игре нас ожидает встреча с 48 различными представителями доисторических существ, каждый из которых обладает своими предпочтениями, характером, диалогами и заданиями. Одной из интересных особенностей игры является возможность создания собственного палеозверя. Мы сможем изменить его внешний вид, цвет, одежду и выбрать одно из пяти телосложений: мелкое травоядное, крупное травоядное, раптор, крупный теропод или млекопитающее.