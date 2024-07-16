Симулятор магазина про доисторических зверей Amber Isle выйдет 10 октября

У вас появилась возможность окунуться в жизнь доисторических существ, называемых палеонародцем. В Amber Isle вам предстоит стать владельцем единственного магазина на острове и погрузиться в процесс управления им. Вы будете собирать различные предметы, создавать новые и продавать их своим необычным клиентам, каждый из которых обладает своими особенностями и потребностями.

Просто представьте, как к вам заходит величественный брахиозавр, которому необходимо полотно, соответствующее длине его шеи, или забавный микрораптор, мечтающий о миниатюрном стульчике. А может быть, к вам заглянет плезиозавр, которому срочно понадобилась водостойкая бумага для подводных записей? Каждый покупатель уникален, и вы должны удовлетворить их запросы, проявляя свои навыки торговли и умение находить компромиссы. Вы сможете торговаться, брать залоги и делать встречные предложения — всё для того, чтобы ваш магазин стал лучшим на острове.

Создавая свой уникальный магазин на Янтарном острове, вы становитесь настоящим творцом и дизайнером. Придумайте для него запоминающееся название, которое будет отражать его суть и привлекать внимание покупателей. Украсьте свой магазин так, как подскажет ваша фантазия — выбирайте декор, стены, полы и множество других элементов, которые сделают его неповторимым и уютным. Управляйте своим детищем мудро и дальновидно, ведь от ваших решений зависит его успех и процветание. С каждой вырученной монетой вы сможете расширять ассортимент товаров, увеличивать площадь магазина и повышать его эффективность.

И ваша миссия не ограничивается только управлением магазином — вы также можете использовать заработанные средства для благоустройства самого острова. Создавайте живописные тропинки, высаживайте зелень и строите различные удобства, которые сделают жизнь на Янтарном острове ещё более комфортной и привлекательной для его обитателей. Ведь только в уютной и дружелюбной атмосфере наши палеодрузья решатся собрать свои чемоданы и переехать сюда навсегда, создав на острове настоящую коммуну доисторических существ.