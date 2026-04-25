В Steam вышла демо-версия детективного приключения "Ambroise Niflette & The Gleaned Bell"

Студия Topotes Studio выпустила демо-версию своего детективного приключения "Ambroise Niflette & The Gleaned Bell". Анонс состоялся сразу после участия разработчиков в выставке INDIE Live Expo, где также был показан новый трейлер игры.

Действие разворачивается в очаровательной деревушке Тувуар-ан-Тим-э-Помм, где неизвестный похитил Колокол Собранного Урожая. Без этого колокола время словно замирает, а ежегодный праздник оказывается под угрозой срыва. Юный и невероятно проницательный детектив Амбруаз Нифлетт получает вызов, чтобы распутать это загадочное дело. Теперь ему предстоит разобраться в хитросплетениях тайн и лжи, ведь каждый из местных жителей что-то скрывает.

Игроку предстоит взять на себя роль самого обаятельного сыщика в мире видеоигр. Вооружившись знаменитым блокнотом, главный герой будет вынужден перевернуть всю деревню вверх дном, собирая улики и докопаться до истины. Особого внимания заслуживает система допросов: более двадцати уникальных персонажей готовы запутать следствие противоречивыми показаниями. Геймерам предстоит записывать показания, находить несостыковки в рассказах и уличать свидетелей во лжи. Визуальный стиль игры, вдохновленный покадровой анимацией и игрушечными миниатюрами, придает происходящему неповторимое очарование.

Разработчики приглашают всех желающих уже сейчас познакомиться с началом расследования, освоить детективные методики Амбруаза и встретиться с первыми подозреваемыми. Студия Topotes Studio с нетерпением ждет обратной связи от сообщества и выражает особую благодарность своим спонсорам с Kickstarter, без поддержки которых выход демоверсии был бы невозможен. Попробовать игру и добавить ее в список желаемого можно уже сегодня.