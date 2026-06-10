Ambrosia Sky получит финальную главу "Act Two" 6 августа - завершение истории "clean 'em up" симуляции

Студия Soft Rains объявила дату выхода обновления «Act Two» для Ambrosia Sky — иммерсивной приключенческой игры от первого лица в необычном жанре «clean ’em up». Финальная глава станет доступна 6 августа на ПК через Steam и Epic Games Store, завершив историю, начатую в «Act One».

Ambrosia Sky предлагает нетипичный взгляд на иммерсивный симулятор: вместо привычного выживания или боевых задач игрокам приходится заниматься очисткой заражённых территорий, исследованием заброшенных космических колоний и восстановлением порядка в мире, разрушенном разумным и непредсказуемым грибком. В роли Далии, полевого исследователя, игроки постепенно раскрывают тайны The Cluster, одновременно пытаясь найти свою пропавшую подругу Мэйв и разобраться в причинах катастрофы.

«Act Two» станет финальным аккордом этой истории, закрывая основные сюжетные линии и расширяя игровой процесс. Разработчики обещают новые локации, дополнительные виды экзо-грибков и переработанную систему прогресса, которая должна сделать развитие персонажа более гибким и вариативным.

Геймплейно Ambrosia Sky продолжает сочетать элементы шутера от первого лица с медитативной механикой очистки заражения. Игроки используют химический распылитель для уничтожения инопланетных грибов, собирают их образцы и создают улучшения для экипировки. При этом каждый вид грибка обладает уникальными свойствами — от взрывоопасных до агрессивно охотящихся на игрока, что превращает каждую экспедицию в потенциально опасную операцию.

Отдельного внимания заслуживают сегменты с изменяющейся гравитацией, где игрокам предстоит ориентироваться в нестабильной среде, используя трос и подручные средства. А эмоциональные сцены с погребением жертв катастрофы добавляют истории редкую для жанра меланхоличную ноту, постепенно раскрывая масштаб трагедии.

С выходом «Act Two» Ambrosia Sky фактически завершает свой нарратив, предлагая игрокам цельное и законченное приключение — редкость для современных проектов, часто растянутых на обновления и сезоны.