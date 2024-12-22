Симулятор работы скорой помощи Ambulance Life обзавёлся датой выхода и новым геймплейным трейлером

Стало известно, когда выйдет Ambulance Life — симулятор работы скорой помощи от NACON и Aesir Interactive. До релиза осталось несколько месяцев — игра появится 6 февраля 2025-го на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.

Разработчики не только назвали дату, но и показали свежий трейлер с геймплеем. В игре нам предстоит стать врачом скорой в американском городке Сан Пеликано. И работёнка там, прямо скажем, не из лёгких — то обычные аварии, то серьёзные катастрофы, да ещё и непростые решения порой придётся принимать.

А если уже загорелись идеей спасать людей, то можете попробовать демку в Steam. Кстати, у игры будет перевод на русский язык.