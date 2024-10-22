Симулятор скорой помощи Ambulance Life задержится до 2025 года

Стало известно, что издательство Nacon и студия Aesir Interactive решили отложить выход Ambulance Life: A Paramedic Simulator до начала 2025 года. Изначально игру планировали выпустить до конца 2024-го, однако разработчикам потребовалось дополнительное время на оптимизацию и доработку игрового процесса.

А вот сама игра, судя по описанию, обещает быть весьма любопытной. Действие развернётся в вымышленном городе Сан Пеликано на западном побережье США, где игрокам предстоит примерить на себя роль врача скорой помощи. При этом разработчики не собираются ограничиваться банальными вызовами — нам обещают всё: от привычных ДТП до масштабных катастроф, где придётся принимать непростые моральные решения.

Ambulance Life готовится к выходу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.