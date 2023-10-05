Стильный приключенческий платформер American Arcadia от авторов Call of the Sea выйдет 15 ноября ©

American Arcadia, разработанная компанией Out of the Blue и изданная Raw Fury, выйдет на ПК через Steam 15 ноября. Этот 2,5D-платформер и головоломка от первого лица предлагает игрокам совершить захватывающий побег из ретрофутуристического мегаполиса 70-х годов под названием Аркадия.

Город Аркадия кажется роскошной утопией, но под поверхностью скрывается мрачная тайна. Жители города не знают, что их жизнь транслируется в круглосуточном режиме как самое популярное реалити-шоу на планете. Загвоздка в том, что любое снижение рейтинга популярности приводит к смерти. По мере того как игроки будут погружаться в игру, им предстоит раскрыть правду, скрывающуюся за этой телевизионной антиутопией, и попытаться выбраться из нее, сохранив жизнь.

В American Arcadia есть два разных режима, позволяющих игрокам управлять двумя персонажами с разными стилями игры в уникальном окружении. Одна игра представляет собой 2,5D платформер с боковой прокруткой, предлагающий сложные платформенные действия, захватывающие погони, стелс-механику и головоломки. Другая игра - это экшен от первого лица, в котором можно заниматься взломом, исследовать местность, использовать элементы стелса и решать более сложные головоломки.