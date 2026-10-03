Автор American Conquest: Remaster перевел стратегию на 64-битный движок с DirectX 11 и показал режим завоевания

Разработчик модификации American Conquest Remaster под ником gexozoid провел вторую прямую трансляцию, в рамках которой представил результаты масштабной технической модернизации исторической стратегии. Автор завершил перенос исходного кода с устаревшего компилятора Visual Studio 6 на актуальные стандарты программирования и полностью перевел проект на 64-битную архитектуру. Долгие годы классическая игра страдала от ограничений 32-битной адресации памяти, что приводило к неизбежным вылетам в масштабных сражениях из-за нехватки адресного пространства и вынуждало разработчика всерьез задумываться о сокращении доступных наций ради стабильности.

Мне пришлось перевести проект со стандартов Visual Studio 6 на современную базу и собрать 64-битный движок. Я никогда не думал, что сделаю это, ведь особой нужды не было, пока European Warfare 2 не стала вылетать из-за нехватки 32-битного адресного пространства в разросшейся игре.

- gexozoid, разработчик American Conquest Remaster

Вместе с переходом на 64 бит энтузиаст воплотил в жизнь анонсированный ранее отказ от программной отрисовки процессором, полностью переведя проект на аппаратный рендеринг через Direct3D 11. Это нововведение позволило внедрить плавное бесконечное масштабирование камеры колесиком мыши без ступенчатых рывков, сглаживающую фильтрацию спрайтов, полноценное масштабирование интерфейса под 4K-мониторы и переработанный туман войны. Графический ряд также пополнился динамической водной гладью с физикой прибоя у береговой линии, колышущимися кронами деревьев и густым остаточным пороховым дымом после мушкетных залпов.

Существенным геймплейным изменением стало появление долгожданной опции отключения конверсии крестьян на случайных картах. Игроки получили возможность тренировать регулярные полки в казармах и фортах напрямую, избавившись от необходимости предварительно нанимать рабочих и отправлять их в военные постройки. Кроме того, информационные панели отрядов подверглись ревизии и теперь отображают точный расчет наносимого урона в секунду с учетом скорости анимации конкретного типа атаки вместо абстрактных параметров.

Главным сюрпризом стрима стала демонстрация глобального пошагового режима Conquest, созданного с нуля на гексагональной карте по образцу "Казаки 2". В качестве первой кампании автор показал противостояние Пруссии и Австрии в Богемии 1757 года на карте из 50 секторов. Стратегическая часть учитывает типы местности, штрафы к выносливости армий за форсированные марши и защитные бонусы гарнизонов, позволяя разыгрывать битвы вручную на тактических локациях либо использовать автоматический расчет. Систему сделали полностью модульной, благодаря чему игроки смогут создавать собственные глобальные карты с дипломатией и торговлей.

Морские баталии также получили комплексную переработку физики и боевых правил. Парусники обзавелись реалистичной инерцией маневрирования, возможностью вести огонь орудийными бортами прямо на ходу и механикой абордажа. На каждом судне появился счетчик абордажной команды, при обнулении которого корабль переходит к захватчику, а ремонт корпусов и восполнение десанта теперь производятся строго возле союзных верфей. Заодно разработчик устранил критическую ошибку старого кода, вызывавшую падение игры на чисто морских картах из-за сбоев искусственного интеллекта при поиске суши.

Стресс-тестирование редактора карт подтвердило способность обновленной платформы стабильно удерживать до 32 000 боевых единиц на локации. На неофициальном сетевом сервере обновилась статистика матчей, появились таймеры длительности битв и система геральдических гербов за победы в рейтинге. Первым 64-битный движок вместе с режимом завоевания получит проект European Warfare 2 уже в течение недели, после чего обновленные технологии перенесут в European Warfare и базовый American Conquest: Remaster.