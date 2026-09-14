Автор ремастера American Conquest показал свежее обновление 1.53 и анонсировал новый графический движок

Вслед за недавним стартом открытого бета-тестирования модификации American Conquest Remaster разработчик под ником gexozoid провел дебютную прямую трансляцию, приуроченную к выходу патча 1.53. Неофициальный проект призван осовременить культовую историческую стратегию 2002 года American Conquest и ее дополнение American Conquest: Fight Back, доведя техническую часть до стандартов современных систем силами сообщества, пока правообладатели игнорируют наследие серии.

Свежее обновление 1.53 принесло долгожданную возможность менять язык интерфейса прямо в меню игры без необходимости перезапуска или ручной замены файлов. На выбор доступны английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, турецкий и китайский языки. Кроме того, автор расширил менеджер горячих клавиш дополнительной страницей для гибкой настройки команд и добавил переключатель лимита частоты кадров, позволяющий снять стандартное ограничение в 60 кадров в секунду установкой ползунка на нулевое значение.

Во время трансляции энтузиаст наглядно продемонстрировал войну со старыми проблемами движка, обнажив ряд нелепых багов двадцатилетней давности. В оригинале присутствовала критическая ошибка сортировки глубины отрисовки объектов, из-за которой на загруженных картах передвигающиеся за постройками отряды внезапно отображались поверх зданий. Также на стриме вскрылась некорректная работа улучшения здоровья делавэрских пикинеров, повышающего лишь максимальный запас очков без восполнения текущего, и сбой в механике лечения у шаманов, который автор пообещал оперативно устранить в следующем патче.

Главной темой эфира стал готовящийся перевод ремастера на полноценный графический рендеринг силами видеокарты. На данный момент проект все еще опирается на программную отрисовку процессором, из-за чего анимация качающихся пальм и масштабные столкновения многотысячных армий просаживают производительность до 50 кадров даже на мощном железе. Разработчик трудится над новым графическим модулем уже пару месяцев и рассчитывает выпустить его в ближайшее время, что обеспечит стабильные 100-250 кадров в секунду, плавное масштабирование камеры колесиком мыши без ступенчатых ограничений и качественную фильтрацию растянутого интерфейса.

Вместе с техническими правками модификация получила ряд удобных геймплейных новшеств. Игроки получили наглядную цветовую шкалу морали, отображающую уровень паники солдат перед артиллерией, конницей, огнем и превосходящими силами врага. При возведении мельниц теперь отображается удобная разметка с красными зонами, где пшеничные поля не смогут взойти из-за рельефа или препятствий. Компьютерных оппонентов научили взаимодействовать с нейтральными поселениями индейцев и регулярно нанимать там подкрепления, а европейские нации обзавелись возможностью возводить деревянные частоколы с воротами через редактор карт.

Отдельное внимание уделено сетевой составляющей, которая в оригинальных стратегиях давно перестала функционировать. В ремастере работает независимый мастер-сервер с поддержкой прямых соединений и релейной маршрутизации для пользователей с закрытыми портами или строгим типом NAT. Сетевое лобби позволяет отслеживать текущие матчи, просматривать архивы прошедших битв с подробными графиками очков, а также напрямую загружать пользовательские сценарии без возни со сторонними сайтами.

В дальнейших планах автора числится постепенное расширение боевого ростера наций, если эксперименты не нарушат баланс оригинальной стратегии. Разработчик рассматривает возможность ввода русских лучников для сибирских кампаний, тяжелых бомбард раннего периода, гренадеров 18 века с возможностью забрасывать здания гранатами и специальных зарядных передков для ускоренной транспортировки пушек, однако на текущем этапе приоритетом остается доведение базового движка до идеальной стабильности.