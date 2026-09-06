Состоялся релиз открытой беты American Conquest Remaster с обновленным движком и рабочим мультиплеером

Энтузиаст gexozoid выпустил публичную бета-версию 1.52 масштабной модификации American Conquest Remaster. Неофициальный проект создан силами фанатского сообщества без участия правообладателей. Обновление рассчитано сразу на две классические исторические стратегии в реальном времени: оригинальную American Conquest и самостоятельное дополнение American Conquest: Fight Back, охватывая все сюжетные кампании, карты и механики, накопившиеся в серии более чем за 20 лет.

Главной задачей разработчик назвал адаптацию культовой стратегии под актуальные персональные компьютеры. Игра получила современный рендеринг на базе Direct3D 11 и OpenGL, полную совместимость с Windows 11, а также возросшую общую производительность. Пользовательский интерфейс был полностью переработан под широкоформатные мониторы высоких разрешений с функцией масштабирования, что избавило игроков от необходимости запускать классику на нечитаемых панелях управления эпохи мониторов начала 2000-х годов.

Существенные изменения коснулись механики перемещения отрядов и алгоритмов поиска пути на дальние дистанции. В оригинале масштабные приказы на больших локациях приводили к поломке строя и хаотичному разбросу юнитов. Модификация внедряет промежуточную маршрутизацию, благодаря чему боевые бригады четко держат строй на марше, а отставшие бойцы автоматически возвращаются на свои позиции вместо бесконечного блуждания по карте.

Переработке подвергся и искусственный интеллект, который в оригинальных играх так и не научился полноценно пользоваться ключевой механикой проекта - боевыми построениями. Компьютерные оппоненты в ремастере получили поддержку бригад и теперь формируют организованные армии точно так же, как это делают реальные игроки. Поведение кремниевых соперников и их экономика были точечно скорректированы, чтобы исправить основные уязвимости старого кода без слома привычного характера виртуальных противников.

Визуальная составляющая сохранила узнаваемый двухмерный стиль, но обзавелась современными графическими эффектами. В стратегию добавили анимированную растительность, переработанную водную гладь и двухступенчатый туман войны. Кроме того, проект вернул стабильную работу встроенного редактора сценариев и снял технические ограничения на создание гигантских карт, которые в ванильной версии регулярно приводили к вылетам.

Особый акцент сделан на реанимации сетевой составляющей, полностью заброшенной создателями оригинала. В ремастере запущена новая серверная инфраструктура с поддержкой прямых P2P-подключений и автоматическим переходом на релейные серверы. Новая сетевая архитектура корректно функционирует даже при использовании CGNAT, позволяя запускать матчи без сторонних утилит, ручной настройки портов или виртуальных сетей, попутно возвращая рейтинговую таблицу и возможность передачи пользовательских карт.

Выпуск проекта в формате открытого тестирования обусловлен желанием автора собрать отзывы ветеранов серии перед финализацией правок. Как подчеркнул создатель проекта gexozoid, бета-версия призвана найти ответ на вопрос о том, как далеко должен зайти ремастер American Conquest, чтобы при этом продолжать ощущаться как American Conquest. На текущем этапе автор сосредоточился на технической полировке и исправлении багов двадцатилетней давности, отложив добавление новых цивилизаций или гренадеров 18 века до будущих стабильных обновлений.