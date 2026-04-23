Америкэн Макги рассказал, как ранняя техно-демка Valve вдохновила его на создание культовой Alice

С момента выхода психоделического приключения American McGee’s Alice прошло 26 лет. Франшиза, получившая позже сиквел Alice: Madness Returns, приобрела культовый статус во многом благодаря инновационному повествованию. В недавнем посте в социальной сети X знаменитый геймдизайнер Америкэн Макги неожиданно поделился историей о том, какое именно событие определило вектор его карьеры.

Макги начинал карьеру в id Software левелдизайнером шутеров Doom и Quake. По словам автора, озарение пришло к нему в 1998 году во время коллективного просмотра офисной демонстрации первых технических экспериментов команды Valve.

Во время работы над Quake 2 мы столпились в кабинете Пола Стида, чтобы посмотреть, что Valve вытворяют на нашем графическом движке. На экране шла кинематографическая сцена с множеством камер, которые эффектно передавали нарратив истории прямо внутри движка! От восторга я тогда шумно ахнул: "ВАУ!" На меня тут же обернулась и презрительно уставилась вся комната моих коллег».

— вспоминает разработчик.

Случай в офисе оказался переломным. Дизайнер признается, что именно этот прохладный прием нагляднее всего указал на непреодолимые творческие разногласия в видении проектов. Макги хотел рассказывать серьезные кинематографичные истории в 3D, в то время как команда Джона Кармака из id Software была категорически нацелена на классические шутеры.

Этот мировоззренческий разрыв вскоре стал роковым — осенью 1998 года Америкэн был со скандалом уволен из студии. Но вместо краха карьеры это привело к взлету.

По пути домой, с коробкой хлама в багажнике машины, я сначала заплакал, а затем заулыбался. Увольнение стало для меня шансом. При первой же возможности работать над своей игрой [ей стала American McGee's Alice под крылом EA] я максимально вложился в кинематографичность истории и сюрреалистичный визуал. Спустя 26 лет я с уверенностью могу сказать себе самому "вау"!

— подытожил геймдизайнер.

Несмотря на тогда скандальное увольнение Америкэн Макги из id Software, в итоге, всё сложилось положительно для нас. Игровая индустрия получила новаторского геймдизайнера, который смог создать уникальную мрачную франишизу. К сожалению, его версия Алисы была похоронена под жадностью издателя, но сам разработчик уже работает над её духовным наследником — Plushie Dreadfuls The Game.