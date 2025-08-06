Энтузиаст работает над модом RTX Remix Path Tracing для American McGee's Alice

YouTube-блогер Digital Clowntree в настоящее время работает над модом RTX Remix Path Tracing для American McGee’s Alice. Дата выхода мода пока неизвестна, но ниже вы можете посмотреть видео о его разработке.

Как вы видите, этот мод RTX Remix находится на очень ранней стадии разработки. Сейчас он улучшает освещение и тени в игре. Однако есть некоторые визуальные проблемы. Например, волосы Алисы выглядят как пластик. Также есть некоторые проблемы с отдельными полигонами каждого персонажа. Некоторые части их тел светятся, в то время как другие выглядят иначе, чем те, что находятся рядом с ними.