ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
American McGee's Alice 05.12.2000
Экшен, Платформер, От третьего лица
8.8 471 оценка

Энтузиаст работает над модом RTX Remix Path Tracing для American McGee's Alice

monk70 monk70

YouTube-блогер Digital Clowntree в настоящее время работает над модом RTX Remix Path Tracing для American McGee’s Alice. Дата выхода мода пока неизвестна, но ниже вы можете посмотреть видео о его разработке.

Как вы видите, этот мод RTX Remix находится на очень ранней стадии разработки. Сейчас он улучшает освещение и тени в игре. Однако есть некоторые визуальные проблемы. Например, волосы Алисы выглядят как пластик. Также есть некоторые проблемы с отдельными полигонами каждого персонажа. Некоторые части их тел светятся, в то время как другие выглядят иначе, чем те, что находятся рядом с ними.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Spillik

К мему нужно новые этапы добавить

2
MaxBlacksmith

И варила всё равно всегда лучше!

Или deluxe... Если вы понимаете о чём я.

1
MaxBlacksmith MaxBlacksmith

😄😄😄

"Ванила"

1
CRAZY rock GAME

Лучше бы римейк сделали, 2 часть очень шикарная, на пк проходил