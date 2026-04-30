American McGee's Alice 05.12.2000
Создатель "Парка Юрского периода" повлиял на появление культовой игры American McGee's Alice

IKarasik IKarasik

Неожиданная связь между Парк Юрского периода и Алиса в Стране чудес сыграла важную роль в создании одной из самых необычных игр начала 2000-х.

Бывший разработчик id Software Американ Макги рассказал, что идея сделать игру по мотивам «Алисы» пришла к нему не сразу. Более того, сначала он вовсе не воспринимал эту концепцию всерьёз, считая оригинальную историю слишком детской для мрачного проекта, который хотел создать.

Переломным моментом стало общение с писателем Майклом Крайтоном. Во время обсуждения различных идей именно он упомянул «Алису в Стране чудес» как возможное направление. Тогда Макги отмахнулся от предложения, но со временем мысль закрепилась.

В итоге это привело к созданию American McGee’s Alice — мрачной интерпретации классической сказки, где привычный мир превращается в готическое и психологически тяжёлое пространство.

Сам разработчик признаётся, что идея «созревала» постепенно, пока не оформилась в чёткое видение: не просто адаптация, а радикально переосмысленная история с более тёмным и жестоким тоном.

