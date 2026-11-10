2025 RAM 1500 Laramie появится в American Truck Simulator с DLC Road Trip: RAM & Dodge

SCS Software представила 2025 RAM 1500 Laramie, который пополнит автопарк American Truck Simulator в грядущем дополнении Road Trip: RAM & Dodge.

Это полноразмерный американский пикап с просторным салоном, внушительным дизайном и мощным двигателем. В длину машина превышает 20 футов (более 6 метров), а в ширину — почти 7 футов (около 2,1 метра). Под капотом установлен 3,0-литровый двигатель Hurricane SST I6 мощностью 420 лошадиных сил и крутящим моментом 469 фунт-футов. В салоне используются кожа, металл и углеродное волокно, что делает его комфортным и роскошным.

Игрокам предложат на выбор пять версий: Standard, Night Edition, Sport Appearance, Southwest Edition и Chrome Appearance Package. В зависимости от комплектации меняется внешний вид: от классического хрома до спортивных или затемнённых деталей. Также будет доступна широкая палитра цветов для экстерьера и интерьера, а также множество аксессуаров — боковые подножки, бамперы, крышные аксессуары и дополнительные элементы для кузова.

Дополнение Road Trip: RAM & Dodge уже можно добавить в список желаемого в Steam. Помимо пикапа, в DLC войдут и другие автомобили брендов RAM и Dodge, включая классический Dodge Charger 500 1970 года.