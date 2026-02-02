American Truck Simulator исполнилось 10 лет

Сегодня, 2 февраля, American Truck Simulator официально отмечает свой 10-летний юбилей! Целое десятилетие в пути по Соединенным Штатам, и, честно говоря… это действительно нечто особенное!

Когда разработчики начали думать о том, как отметить эту важную веху, сразу стало ясно одно: это торжество ничего бы не значило без игроков. #ЛучшееСообществоЗаВсюИсторию было с ATS с самого первого километра, на протяжении бесчисленных обновлений, расширений и новых функций и разработчики хотели найти способ отпраздновать это вместе.

Поэтому вместо одного дня они решили превратить весь февраль в месяц, полный праздников, сюрпризов и небольших подарков, чтобы таким образом выразить свою благодарность.

Оглядываясь назад, трудно не предаться ностальгии. За последние 10 лет American Truck Simulator развился так, как разработчики могли только мечтать в 2016 году.

Начиная с выпуска самых первых дополнений к картам и заканчивая постоянно растущими проектами по переработке, от появления культовых марок грузовиков во вселенной ATS до внедрения совершенно новых грузовиков, прицепов, грузовых пакетов, деталей для тюнинга и игровых функций, разработчики стали свидетелями появления многопользовательского режима «Конвой», крупных обновлений, постоянного улучшения погружения и реализма, а также множества улучшений, повышающих удобство использования, которые были разработаны непосредственно на основе отзывов сообщества.

Каждое обновление, каждое дополнение, каждая новая функция - это небольшая глава в истории ATS и каждый километр, пройденный игроками, по-настоящему оживляет эту историю.

Чтобы должным образом отметить эту годовщину, разработчики хотели бы пригласить вас внимательно следить за каналами в социальных сетях, трансляциями и другими коммуникационными платформами в течение всего февраля. Запланировано много интересного, в том числе:

Специальные прямые трансляции с гостями из SCS Software, посвященные 10-летию ATS. Вы сможете услышать истории и воспоминания от разработчиков и генерального директора Павла Шебора.

Розыгрыши призов в социальных сетях, включающие товары SCS и ключи Steam.

Специальные трансляции-презентации, где будет рассмотрен новый и будущий контент, включая части проекта по переработке Route 66 или новые дополнения к Driving Academy.

Специальная акция и распродажа в Steam, которая начнется 19 февраля.

…и другие сюрпризы, которые будут раскрываться по ходу дела!

Разработчики также хотят выразить особую благодарность всем создателям контента. От невероятных видеороликов и скриншотов до прямых трансляций и бесчисленных модификаций - ваша креативность, страсть и преданность делу помогли сформировать ATS таким, каким он является сегодня.

Поздравляем American Truck Simulator с 10-летием… и желаем еще много миль впереди!