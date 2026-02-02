American Truck Simulator исполнилось 10 лет

Сегодня, 2 февраля, American Truck Simulator официально отмечает свой 10-летний юбилей! Целое десятилетие в пути по Соединенным Штатам, и, честно говоря… это действительно нечто особенное!
Когда разработчики начали думать о том, как отметить эту важную веху, сразу стало ясно одно: это торжество ничего бы не значило без игроков. #ЛучшееСообществоЗаВсюИсторию было с ATS с самого первого километра, на протяжении бесчисленных обновлений, расширений и новых функций и разработчики хотели найти способ отпраздновать это вместе.
Поэтому вместо одного дня они решили превратить весь февраль в месяц, полный праздников, сюрпризов и небольших подарков, чтобы таким образом выразить свою благодарность.
Оглядываясь назад, трудно не предаться ностальгии. За последние 10 лет American Truck Simulator развился так, как разработчики могли только мечтать в 2016 году.
Начиная с выпуска самых первых дополнений к картам и заканчивая постоянно растущими проектами по переработке, от появления культовых марок грузовиков во вселенной ATS до внедрения совершенно новых грузовиков, прицепов, грузовых пакетов, деталей для тюнинга и игровых функций, разработчики стали свидетелями появления многопользовательского режима «Конвой», крупных обновлений, постоянного улучшения погружения и реализма, а также множества улучшений, повышающих удобство использования, которые были разработаны непосредственно на основе отзывов сообщества.
Каждое обновление, каждое дополнение, каждая новая функция - это небольшая глава в истории ATS и каждый километр, пройденный игроками, по-настоящему оживляет эту историю.
Чтобы должным образом отметить эту годовщину, разработчики хотели бы пригласить вас внимательно следить за каналами в социальных сетях, трансляциями и другими коммуникационными платформами в течение всего февраля. Запланировано много интересного, в том числе:
- Специальные прямые трансляции с гостями из SCS Software, посвященные 10-летию ATS. Вы сможете услышать истории и воспоминания от разработчиков и генерального директора Павла Шебора.
- Розыгрыши призов в социальных сетях, включающие товары SCS и ключи Steam.
- Специальные трансляции-презентации, где будет рассмотрен новый и будущий контент, включая части проекта по переработке Route 66 или новые дополнения к Driving Academy.
- Специальная акция и распродажа в Steam, которая начнется 19 февраля.
- …и другие сюрпризы, которые будут раскрываться по ходу дела!
Разработчики также хотят выразить особую благодарность всем создателям контента. От невероятных видеороликов и скриншотов до прямых трансляций и бесчисленных модификаций - ваша креативность, страсть и преданность делу помогли сформировать ATS таким, каким он является сегодня.
Поздравляем American Truck Simulator с 10-летием… и желаем еще много миль впереди!
Одна из золотых куриц которая помогает игроделу до сих пор неплохо так зарабатывать.
Лохам впарили кусок кода, который, чтобы стать полноценной игрой, нужно ещё допокупать как пазл. При этом за 10 лет дай бог половина штатов появилась. При этом графоний доисторический, физика никакая, а гймплей как был унылым перемещением из точки А в точку Б, так им и остался. Просто замечательно
Вас кто-то заставляет докупать? И что такое полноценная игра для симулятора водителя дальнобоя? По поводу физики- тут еженедельно выкладывается мод от школьника, который нашел, за что отвечают цифирьки в текстовых файлах игры, которые можно править на свой вкус. Опять же- можно или самому сделать, или скачать отсюда или нексуса моды. Я с 8 класса на 18 американ стил вил, мне нравится то, что здесь можно что угодно делать- чего не скажешь про большинство игр, где требуются тренера, от которых неизвестно чего ожидать. А этот сайт в принципе для тех, кто ищет читы и моды- разве нет?
Насчет графики про игру 10 летней давности- опять же, кому как, кому-то инди игры нормально, а кто-то требует эффектов со вспышками, молниями и прочей дребеденью, как в современных играх про мультяшные битвы.
И уж точно, ныть о том, что это игра про золотую курицу - удел граждан ближневосточного государства, которые даже на вопросы ответить не способны
Никто не заставляет....
Как же время летит.