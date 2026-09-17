American Truck Simulator получила обновление 1.61 - новая система исследования карты готовит игру к Road Trip

SCS Software выпустила обновление 1.61 для American Truck Simulator. Главным нововведением стала система Proximity Exploration, которая упрощает исследование карты, а сама версия также содержит подготовительные изменения для будущего проекта Road Trip, новые грузы и улучшения графики.

Proximity Exploration автоматически открывает небольшую область вокруг грузовика во время движения. Теперь игрокам не придётся буквально проезжать каждый небольшой участок дороги, чтобы добиться 100% исследования карты. Система также помогает обнаруживать близлежащие дороги возле заправок, пунктов оплаты, пограничных переходов и других объектов. При этом секретные дороги сохраняют свою особенность: автоматически откроется только первый участок, а весь маршрут водителю придётся исследовать самостоятельно.

Обновление также добавило Improved Material System для International LT и International LoneStar. Кожа, ткань, пластик и металл теперь заметнее отличаются друг от друга и реалистичнее реагируют на освещение благодаря обновлённой системе материалов и динамическим отражениям. В будущем разработчики планируют распространить технологию на другие грузовики в American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2.

Отдельное внимание уделили подготовке карты к Road Trip. В Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, Айдахо, Монтане, Вайоминге и готовящемся DLC Южная Дакота появились пока неактивные туристические щиты. Кроме того, по карте разместили новые АЗС, которые в будущем смогут использовать не только грузовики, но и легковые автомобили.

В версии 1.61 появились и новые грузы, включая контейнеры с семенами, прицепы и фермы/стропила. Существующий груз Rails также получил новую модель и улучшенные текстуры.

При этом многофункциональный дисплей и новое внутриигровое меню, которые тестировались в экспериментальной бете, в обновление не вошли. SCS Software решила оставить их для будущей версии, чтобы дополнительно доработать и отполировать эти функции.