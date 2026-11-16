Разработчики American Truck Simulator продолжают знакомить игроков с дополнением British Columbia. На этот раз авторы посвятили отдельный выпуск блога мостам провинции, которые водители смогут увидеть во время путешествий по её дорогам. Среди них есть как крупные городские сооружения, так и исторические переправы, расположенные среди гор и долин.

В Ванкувере появятся два примечательных моста. Гранвилл, построенный в 1954 году, соединяет центр города с его южной частью, проходя над заливом Фолс-Крик. Другой объект — мост «Мемориал металлостроителей» — получил название в память о 19 рабочих, погибших после обрушения одной из его секций 19 июня 1958 года.

Ещё несколько сооружений встретятся вдоль популярных автомобильных маршрутов. На Трансканадской автомагистрали к северу от Хоупа расположен арочный мост Александра, а вдоль шоссе № 20 — мост Шип-Крик. На шоссе № 5 водители смогут пересечь мост Драй-Галч, построенный в 1985 году. Его главный пролёт достигает 575 футов, или примерно 175 метров.

В районе Сикамуса игроков ждут мост имени Р. В. Бруна и поворотный железнодорожный мост Канадской Тихоокеанской железной дороги, который может освобождать проход для судов. Дальше на восток находится подвесной мост Ревелсток через реку Колумбия. Среди других объектов разработчики выделили мост через реку Элк у границы с Монтаной, мост через реку Пайн вдоль шоссе Джона Харта, а также две переправы в Принстоне — автомобильный мост через реку Туламин и пешеходный «Мост мечты», использующий опоры старого железнодорожного моста Кеттл-Вэлли.

Таким образом, British Columbia пополнит игру не только новыми дорогами и пейзажами, но и множеством узнаваемых инженерных сооружений. Разработчики пока продолжают постепенно раскрывать детали дополнения.