American Truck Simulator признана официальным проектом, посвященным столетию трассы Route 66

Сегодня разработчики SCS Software с огромной радостью сообщили о поистине особенном событии в истории American Truck Simulator, которое отмечает наследие одной из самых знаковых дорог в мире.

Трасса 66 - это легендарная автомагистраль в Соединенных Штатах, простирающаяся от Чикаго, штат Иллинойс, до Лос-Анджелеса, штат Калифорния и пересекающая по пути восемь штатов. Проложенная в 1926 году, она стала одной из первых непрерывных автомагистралей Америки, сыграв важную роль в культуре и истории США.

В 2026 году трасса Route 66 отметит своё 100-летие и в честь этой знаменательной даты организуется множество мероприятий и инициатив, посвящённых её наследию. В рамках этих торжеств Комиссия по празднованию столетия Route 66 объединила официальные проекты, которые помогают сохранить, продемонстрировать и рассказать миру историю этой легендарной дороги.

SCS Software невероятно гордятся тем, что American Truck Simulator был признан официальным проектом, посвящённым столетию Route 66. Это престижное звание, одобренное правительством и Конгрессом США, ставит игру в один ряд с рядом инициатив, посвящённых наследию Route 66 в связи с её 100-летним юбилеем.

Разработчики подготовили короткое видео, демонстрирующее некоторые из знаковых мест, которые вы можете найти вдоль этой исторической трассы в American Truck Simulator.

Итак, что это значит? Проект «Столетие шоссе 66» освещает различные инициативы со всего мира, которые помогают рассказать историю этой исторической автомагистрали. К ним относятся работы по сохранению, культурные программы и современные цифровые проекты. «Воссоздание шоссе 66 компанией SCS Software в их видеоигре American Truck Simulator предлагает беспрецедентную возможность познакомиться с историей, культурой и красотой самой знаковой автомагистрали Америки», - сказал Билл Томас, комиссар Комиссии по столетию шоссе 66. «Эта цифровая реконструкция не только отмечает столетнюю годовщину, но и отдает дань уважения людям и сообществам, которые поддерживали шоссе 66 на протяжении поколений».

С момента выхода ATS в 2016 году команда тщательно создавала игровой мир, штат за штатом, всегда стремясь воссоздать реальные локации с аутентичностью и вниманием к деталям. Одна из долгосрочных целей - оживить трассу Route 66 таким образом, чтобы игроки по всему миру могли её увидеть и насладиться ею.

С предстоящим выходом дополнения Illinois DLC для American Truck Simulator виртуальная реконструкция Route 66 будет завершена полностью, что позволит игрокам проехать по всей исторической трассе от Чикаго до Лос-Анджелеса через все восемь штатов. Это важная веха не только для игры, но и для всех, кто мечтал совершить это легендарное путешествие.