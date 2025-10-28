Анонсировано DLC Британская Колумбия для American Truck Simulator

American Truck Simulator впервые официально выходит за пределы Соединённых Штатов! Разработчики SCS Software работают над дополнением British Columbia, которое вдохнёт в American Truck Simulator красоту и дух западной Канады.

С этим дополнением у вас появится возможность проехать по живописной Британской Колумбии. Насладитесь потрясающими пейзажами и яркой культурой самой западной провинции Канады. Богатая история и захватывающие дух пейзажи Британской Колумбии предлагают дальнобойщикам незабываемое путешествие по одному из самых многообразных регионов страны.

Отправьтесь в путешествие от дикого тихоокеанского побережья, где океан встречается с пышными тропическими лесами, через шумные города, плодородные долины и пустыни, прежде чем подняться к величественным вершинам Скалистых гор. Британская Колумбия, третья по величине провинция Канады, предлагает бесконечные дороги и незабываемые пейзажи. Садитесь за руль и исследуйте оживленные города, такие как Ванкувер, отправляйтесь на пароме на остров Ванкувер, чтобы посетить Викторию, очаровательную столицу провинции или отправляйтесь в Уистлер, всемирно известный местом проведения зимних Олимпийских игр 2010 года.

Национальные и провинциальные парки Британской Колумбии демонстрируют некоторые из самых впечатляющих природных чудес страны. Полюбуйтесь величественной горой Робсон, покорите живописные маршруты, такие как вершина Кокихалла или перевал Роджерс или, если вы предпочитаете более спокойные маршруты, посетите долину Оканаган, знаменитую своими садами, виноградниками и сверкающими озерами.

От величественных горных хребтов и безмятежных долин до бурных рек, обширных озёр и изрезанного тихоокеанского побережья - в Британской Колумбии есть всё. Исследуйте, не вставая с удобного водительского сиденья, перевозя жизненно важные грузы и способствуя процветанию местной экономики.

Обратите внимание, что всё, что вы видите здесь, всё ещё находится в стадии разработки и может измениться до выхода расширения карты.