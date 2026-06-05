Анонсировано DLC Индиана для American Truck Simulator

Разработчики официально объявили о скором выходе совершенно нового дополнения к карте American Truck Simulator. Приготовьтесь открыть для себя перекресток Среднего Запада с грядущим DLC Индиана для American Truck Simulator.

Индиана, известная как «Штат Индианы» или «Перекресток Америки» - это край, сформированный трудолюбивыми общинами, богатым сельскохозяйственным наследием, культовой культурой автоспорта и процветающей промышленностью. От живописных сельских дорог, окруженных бескрайними кукурузными полями, до процветающих городских центров, полных заводов и оживленных грузовых терминалов, Индиана предлагает дальнобойщикам разнообразный и аутентичный уголок Америки, который ждет своего открытия.

Вам предстоит перевозить грузы через оживленные города, каждый из которых обладает своей неповторимой атмосферой, достопримечательностями, промышленностью и возможностями. В самом сердце штата находится Индианаполис, родина всемирно известной гоночной культуры и крупный транспортно-логистический центр. Независимо от того, будете ли вы двигаться по оживленным автомагистралям вокруг столицы или ехать по более тихим дорогам небольших американских городков, каждый километр подарит вам новые впечатления.

Путешествуя по Индиане, вы встретите самые разнообразные ландшафты и отрасли промышленности. Доставляйте сельскохозяйственное оборудование и зерно с плодородных полей, перевозите сталь и тяжелую технику через промышленные районы или снабжайте оживленные распределительные центры. Обращайте внимание на культовые водонапорные башни, классические красные амбары, очаровательные центральные районы городов и исторические крытые мосты, которые придают Индиане ее неповторимый характер.

В Индиане также развита впечатляющая сеть автомагистралей и межштатных трасс, играющих жизненно важную роль в американской торговле. Благодаря продолжению трассы I-90 через северную Индиану, вы можете рассчитывать на грузоперевозки вплоть до Индианаполиса и вглубь Среднего Запада. По пути водителей ждет сочетание открытых автомагистралей, плотного городского движения, промышленных зон и спокойных сельских дорог, которые передают истинный дух грузоперевозок Среднего Запада.

Команды усердно работают над тем, чтобы оживить Индиану, сделав её детализированной и реалистичной, как и ожидает сообщество. И хотя до релиза ещё долгий путь, разработчики с нетерпением ждут возможности поделиться подробностями о предстоящем дополнении. Пожалуйста, имейте в виду, что всё, что вы видите здесь, находится в стадии разработки и может измениться в процессе создания.

Если вы с нетерпением ждёте возможности прокатиться по дорогам штата Индиана, обязательно добавьте дополнение Indiana DLC в свой список желаний в Steam и поддержите проект!