Анонсировано DLC RAM & Dodge Car Pack для American Truck Simulator

Разработчики из SCS Software анонсировали еще один набор машин для проекта Road Trip в American Truck Simulator.

Для тех, кто, возможно, пропустил предыдущий анонс, Road Trip - это совершенно новое дополнение к ATS, которое предлагает более динамичный способ исследования игрового мира, выходящий за рамки традиционных дальнобойных перевозок. Этот новый игровой модуль позволит игрокам сесть за руль самых разных транспортных средств, расширяя возможности ATS, сохраняя при этом дух открытых дорог.

Пак автомобилей RAM и Dodge привносит в игру невероятную мощь и неповторимый американский автомобильный дизайн. Обратите внимание, что разработчики всё ещё дорабатывают детали каждого автомобиля, включая конфигурации двигателей и варианты отделки, которые планируется подтвердить и опубликовать позже.

Цель этого пака - представить подборку культовых автомобилей из модельного ряда RAM и Dodge. Управляйте легендарными автомобилями, такими как надёжный пикап RAM 1500, классический Dodge Charger, мгновенно узнаваемый Dodge Viper и мощный и дерзкий Dodge Challenger. Эти автомобили оставили свой след в истории автомобилестроения и разработчики с нетерпением ждут возможности увидеть их на трассах American Truck Simulator.

С выходом набора RAM и Dodge Car Pack, а также любого набора техники Road Trip, игрокам станет доступен игровой модуль Road Trip. Это означает, что приобретение этого или любого будущего дополнения Road Trip откроет доступ к этому захватывающему новому игровому процессу.

Разработчики также выражают огромную благодарность RAM и Dodge за сотрудничество и доверие. Благодаря их поддержке стало возможным в полной мере представить некоторые из их самых культовых автомобилей в мире American Truck Simulator.