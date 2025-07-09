Анонсировано событие Круиз по Айове для American Truck Simulator

Присоединяйтесь к нам в четверг, 10 июля, чтобы отпраздновать выход нашего нового дополнения Айова, приняв участие в нашем мероприятии World of Trucks - Cruising Iowa! Приготовьтесь к незабываемой поездке по сердцу Среднего Запада и познакомьтесь с сельской красотой штата Хоукай, не отрываясь от работы.

Мы призываем наше сообщество #BestCommunityEver достичь цели - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Айовы или из него.

Совершая круиз по Йове, вы сможете с удовольствием погрузиться в атмосферу красивых живописных ферм и полей с урожаями. Но не забудьте также посетить крупнейшие города Айовы - Де-Мойн, Сидар-Рапидс или Давенпорт - особенно ночью, когда огни города создают волшебную атмосферу, когда вы проезжаете по его знаменитым мостам.

Штат Хоукай хорошо известен своими сельскохозяйственными богатствами и занимает лидирующие позиции по производству, особенно кукурузы, свиней, яиц и этанола. Поскольку вы вносите свой вклад в экономику штата, перевозя не только сельскохозяйственные товары, но и технику, у вас будет возможность посетить новые сельскохозяйственные предприятия, дилерские центры и заводы по производству этанола.

Путешествуя по Айове, вы увидите захватывающие дух виды и незабываемые достопримечательности, в том числе:

Берлингтон, предлагающий очарование набережной и исторических улиц с прекрасными пейзажами

Шлюз Дюбьюк и плотина № 11, жизненно важные для навигации и контроля за водными ресурсами в верховьях Миссисипи

Сидар-Рапидс, где инновации сочетаются с очарованием Среднего Запада в городе Пяти сезонов

Бейсбольное поле, легендарное бейсбольное поле штата Айова, где до сих пор звучат мечты и ностальгия

Как и в случае с прошлыми круизными мероприятиями, вы можете воспользоваться собственным трейлером и испытать все самое интересное на внешнем рынке!

Исследуйте 12 невероятных городов в дополнении Iowa и получите уникальную награду, достигнув своей личной цели - добраться до каждого из них или из каждого из них. Расстояние до места проведения всех мероприятий должно составлять не менее 100 миль (161 км).

Вы готовы отправиться в путь? Присоединяйтесь к нам в #CruisingIowa и давайте исследуем бескрайние прерии штата Хоукай, поля с урожаями, нетронутую природу и исторические города.

Правила

Используя внешние контракты или внешний рынок, с профилем "Truck World", связанным с American Truck Simulator, цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Айовы или из него.

Когда игрок совершит доставку в 12 разных городов Айовы или из них, он достигнет своей личной цели.

Расстояние до всех заданий турнира должно составлять не менее 100 миль (161 км) каждое или более.

Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние поставки этим условиям, воспользовавшись регистрационным журналом в своем профиле World of Trucks.

Награды

Персональная: Игроки, доставившие груз в 12 городов штата Айова или из них, получат персональное достижение World of Trucks и предмет инвентаря Steam для покраски грузовиков Golden Flight ATS.

Сообществом: Когда будет достигнута цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км) во время доставки в любой город Айовы или из него, и если игрок также достигнет своей личной цели, он получит предмет инвентаря Steam - фарфоровое подвесное украшение в виде Дикой розы.

Примечание: Чтобы претендовать на получение какой-либо награды от сообщества, вы должны выполнить как минимум свою личную задачу в American Truck Simulator. Каждая награда будет представлять собой предмет инвентаря Steam для American Truck Simulator. После ее выполнения получите награду на странице событий в вашем профиле World of Trucks.

Мероприятие завершится в воскресенье, 14 сентября, в 23:59 по Гринвичу.

Нам не терпится узнать о ваших открытиях во время путешествия по прекрасному штату Соколиный Глаз! Удачи!