Анонсировано событие Круиз по Канзасу для American Truck Simulator

Разработчики из SCS Software приглашают всех в четверг, 30 ноября, отпраздновать выпуск нового DLC Канзас, приняв участие в мероприятии World of Trucks - «Круиз по Канзасу»! Откройте для себя и исследуйте разнообразные ландшафты штата Подсолнух. Канзас предлагает невероятно красивую природу, естественные луга, извилистые ручьи и, казалось бы, бесконечное голубое небо и все это переплетено с богатой историей.
Цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Канзаса или из него.
Во время #CruisingKansas вы насладитесь государственными парками и обширными прериями, откуда открываются незабываемые виды. Канзас также является домом для диких животных, таких как олени, койоты, еноты, саламандры и знаменитые американские бизоны, не говоря уже о множестве птиц, таких как западный луговой жаворонок, которые делают остановки во время перелетов на юг.
Выросший из сельскохозяйственных корней, Канзас превратился в динамичный промышленный центр, привлекающий крупный бизнес своим центральным расположением и эффективной логистической инфраструктурой. Дальнобойщики могут поддерживать и использовать различные отрасли промышленности: от процветающего авиационного сектора до автомобильных заводов, знаменитых соляных шахт и т. д.
Во время вашего путешествия по Канзасу вы можете рассчитывать на множество захватывающих видов и достопримечательностей, таких как:
- Додж-Сити, известный своей историей как пограничный город Дикого Запада
- Скалы-памятники, ориентир древних меловых образований
- Канзас-Сити, крупнейший мегаполис в Канзасе
- Гора Подсолнух, самая высокая природная точка Канзаса.
Как и в случае с прошлыми круизными событиями, вы можете использовать свой собственный прицеп.
DLC Канзас предлагает для исследования 14 удивительных новых городов и у разработчиков есть особая награда за выполнение вашей личной цели, которая потребует от вас доставить грузы во все из них или из них. Все доставки для участия в мероприятии должны иметь не менее 100 миль каждая (161 км).
Приготовьтесь к сказочному путешествию с последним дополнением к American Truck Simulator. Наслаждайтесь потрясающими видами, красивыми пейзажами и экологическими регионами, внося свой вклад в процветающую экономику штата.
Правила
- Используя внешние контракты или внешний рынок, с профилем, подключенным к World of Trucks, в American Truck Simulator, цель сообщества — проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Канзаса или из него.
- Когда игрок осуществит доставку в или из 14 разных городов Канзаса, он достигнет своей личной цели.
- Все доставки для участия в мероприятии должны иметь не менее 100 миль каждая (161 км) или более.
- Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние доставки этим условиям, используя журнал учета в своем профиле World of Trucks.
Награды
Личная: игроки, доставившие груз в или из 14 городов Канзаса, получат личное достижение World of Trucks и раскраску грузовика ATS в стиле подсолнечника в инвентаре Steam.
Сообщество: когда цель сообщества проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км) во время доставки в любой город Канзаса или из него будет достигнута, а также если игрок также достигнет своей личной цели, он получит висящий орнамент «Янтарный подсолнух» в инвентаре Steam.
Мероприятие завершится в воскресенье, 28 января.
Разработчики уверены, что вам понравится путешествовать по прекрасному штату Подсолнух и они с нетерпением ждут ваших фотографий! Поэтому, пожалуйста, поделитесь своими скриншотами и видео, используя хэштег #CruisingKansas в профилях Facebook, X (ранее Twitter) и Instagram.
Какие на фиг виды и ландшафты?!! За рулем на дорогу смотреть надо, а не е***лом щёлкать.