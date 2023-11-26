Анонсировано событие Круиз по Канзасу для American Truck Simulator

Разработчики из SCS Software приглашают всех в четверг, 30 ноября, отпраздновать выпуск нового DLC Канзас, приняв участие в мероприятии World of Trucks - «Круиз по Канзасу»! Откройте для себя и исследуйте разнообразные ландшафты штата Подсолнух. Канзас предлагает невероятно красивую природу, естественные луга, извилистые ручьи и, казалось бы, бесконечное голубое небо и все это переплетено с богатой историей.

Цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Канзаса или из него.

Во время #CruisingKansas вы насладитесь государственными парками и обширными прериями, откуда открываются незабываемые виды. Канзас также является домом для диких животных, таких как олени, койоты, еноты, саламандры и знаменитые американские бизоны, не говоря уже о множестве птиц, таких как западный луговой жаворонок, которые делают остановки во время перелетов на юг.

Выросший из сельскохозяйственных корней, Канзас превратился в динамичный промышленный центр, привлекающий крупный бизнес своим центральным расположением и эффективной логистической инфраструктурой. Дальнобойщики могут поддерживать и использовать различные отрасли промышленности: от процветающего авиационного сектора до автомобильных заводов, знаменитых соляных шахт и т. д.

Во время вашего путешествия по Канзасу вы можете рассчитывать на множество захватывающих видов и достопримечательностей, таких как:

Додж-Сити, известный своей историей как пограничный город Дикого Запада

Скалы-памятники, ориентир древних меловых образований

Канзас-Сити, крупнейший мегаполис в Канзасе

Гора Подсолнух, самая высокая природная точка Канзаса.

Как и в случае с прошлыми круизными событиями, вы можете использовать свой собственный прицеп.

DLC Канзас предлагает для исследования 14 удивительных новых городов и у разработчиков есть особая награда за выполнение вашей личной цели, которая потребует от вас доставить грузы во все из них или из них. Все доставки для участия в мероприятии должны иметь не менее 100 миль каждая (161 км).

Приготовьтесь к сказочному путешествию с последним дополнением к American Truck Simulator. Наслаждайтесь потрясающими видами, красивыми пейзажами и экологическими регионами, внося свой вклад в процветающую экономику штата.

Правила

Используя внешние контракты или внешний рынок, с профилем, подключенным к World of Trucks, в American Truck Simulator, цель сообщества — проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Канзаса или из него.

Когда игрок осуществит доставку в или из 14 разных городов Канзаса, он достигнет своей личной цели.

Все доставки для участия в мероприятии должны иметь не менее 100 миль каждая (161 км) или более.

Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние доставки этим условиям, используя журнал учета в своем профиле World of Trucks.

Награды

Личная: игроки, доставившие груз в или из 14 городов Канзаса, получат личное достижение World of Trucks и раскраску грузовика ATS в стиле подсолнечника в инвентаре Steam.

Сообщество: когда цель сообщества проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км) во время доставки в любой город Канзаса или из него будет достигнута, а также если игрок также достигнет своей личной цели, он получит висящий орнамент «Янтарный подсолнух» в инвентаре Steam.

Мероприятие завершится в воскресенье, 28 января.

Разработчики уверены, что вам понравится путешествовать по прекрасному штату Подсолнух и они с нетерпением ждут ваших фотографий! Поэтому, пожалуйста, поделитесь своими скриншотами и видео, используя хэштег #CruisingKansas в профилях Facebook, X (ранее Twitter) и Instagram.