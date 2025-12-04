Анонсировано событие Круиз по Луизиане для American Truck Simulator

Присоединяйтесь к разработчикам в четверг, 4 декабря, чтобы отпраздновать выход нового дополнения Луизиана и принять участие в событии World of Trucks - Круиз по Луизиане! Приготовьтесь погрузиться в богатую культуру, проникновенную музыку и глубокую историю штата Пеликан.

Ваша миссия? Перевозить грузы в любой город Луизианы или из него и помочь сообществу достичь общей цели - 125 000 000 миль (201 168 000 км). Разработчики уверены, что вы справитесь!

Во время вашего путешествия #CruisingLouisiana вы будете путешествовать по пышным ландшафтам, извилистым болотам и историческим магистралям в самом сердце Глубокого Юга. От оживленных улиц Нового Орлеана до промышленного центра Батон-Ружа - самое время проверить свои водительские навыки в одном из самых богатых культурой штатов Америки.

Путешествуя по Глубокому Югу, вы встретите множество мест, которые обязательно нужно посетить и вот лишь некоторые из них:

Дамба озера Пончартрейн, состоящая из двух параллельных мостов, протянутых через озеро Пончартрейн на юго-востоке Луизианы

Остров Эйвери - легендарный соляной купол и место рождения всемирно известного острого соуса чили

Порт Фуршон - самый южный порт Луизианы и ключевой центр морских нефтяных операций в Мексиканском заливе

Плантация Оук-Элли - прекрасно сохранившаяся историческая плантация на западном берегу реки Миссисипи

И это только начало - вас ждет еще много открытий в уникальной многообразной экономике Луизианы!

Правила

Используя внешние контракты или внешний рынок, имея профиль в World of Trucks в American Truck Simulator, цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Луизианы или из него.

Когда игрок выполняет доставку в 10 разных городов Луизианы или из них, он достигает своей личной цели.

Все задания для события должны быть длиной не менее 100 миль (161 км) каждое.

Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние доставки этим условиям, в бортовом журнале в вашем профиле World of Trucks.

Награды

Персональные: Игроки, доставившие груз в 10 городов Луизианы или из них, получат персональное достижение World of Trucks и предмет в инвентаре Steam, включающий окраску грузовика Southern Wings ATS.

Сообщество: Когда будет достигнута цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км) во время доставки в любой город Луизианы или из него и если игрок также достигнет своей личной цели, то он получит подвесное украшение Golden South в инвентаре Steam.

Примечание: Чтобы получить любую награду сообщества, необходимо выполнить как минимум свою личную цель в American Truck Simulator. Каждая награда будет представлять собой предмет в инвентаре Steam для American Truck Simulator. После выполнения задания получите награду на странице «События» в вашем профиле World of Trucks.

Событие завершится в воскресенье, 8 февраля, в 23:59 UTC.