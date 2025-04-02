Анонсировано событие Круиз по Миссури для American Truck Simulator

Присоединяйтесь к нам в четверг, 3 апреля, когда мы отпразднуем выход нашего нового дополнения "Миссури", приняв участие в нашем мероприятии World of Trucks – "Круиз по Миссури"! Отправляйтесь в путешествие по штату "Покажи мне", любуясь его разнообразными и красивыми пейзажами во время работы.

Мы бросаем вызов нашему сообществу #BestCommunityEver, чтобы достичь общей цели - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Миссури или из него.

Во время круиза по Миссури вы увидите пейзажи от холмистой местности и извилистых рек до густых лесов и обширных равнин. Парки штата и горы Озарк, откуда открываются захватывающие дух виды, являются домом для разнообразных представителей дикой природы, включая оленей, лис, енотов, саламандр и знаменитого американского черного медведя. В небе обитают различные птицы, в том числе американский белоголовый орлан, совершающий свои миграционные остановки.

Миссури превратился из сельскохозяйственного центра в оживленный промышленный центр, привлекающий крупные предприятия благодаря своему стратегическому расположению и надежной логистической инфраструктуре. Экономика штата процветает за счет различных отраслей - от быстро развивающегося аэрокосмического сектора и автомобильных заводов до известных винодельческих регионов и многого другого. Водители-дальнобойщики играют жизненно важную роль в поддержании экономического роста Миссури.Сент-Луис с его знаменитой аркой ворот и оживленной культурной жизнью

Сент-Луис с его знаменитой аркой ворот и оживленной культурной жизнью

Озеро Озаркс, предлагающее живописные пейзажи и возможности для активного отдыха

Канзас-Сити, известный своим джазовым наследием и всемирно известным барбекю

Национальный заповедник Марка Твена с пышной растительностью и живописными прогулками

Как и в случае с прошлыми круизными мероприятиями, вы можете воспользоваться собственным трейлером и испытать все это на внешнем рынке!

В дополнении Missouri представлены 12 невероятных новых городов, которые вам предстоит исследовать. Добейтесь своей личной цели, доставляя заказы во все 12 городов или из них, причем каждое задание должно быть выполнено на расстоянии 100 миль (161 км) или более. Тех, кто выполнит это задание, ждут уникальные награды!

Приготовьтесь к новейшему дополнению к American Truck Simulator и поддержите процветающую экономику Миссури, наслаждаясь потрясающими видами ее разнообразных ландшафтов и экологических сокровищ.

Правила:

Используя внешние контракты или внешний рынок, с профилем "Мир грузовиков", связанным с American Truck Simulator, цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Миссури или из него.

Когда игрок совершит доставку в 12 разных городов Миссури или из них, он достигнет своей личной цели. Обратите внимание, что внутриигровой город Канзас-Сити распространяется как на Миссури, так и на Канзас в дополнениях. В этом случае учитываются только вакансии в Миссурийской части города или из нее, указанные как "Канзас-Сити (Миссури)" на экране вакансий по внешним контрактам.

Расстояние между всеми работами, участвующими в мероприятии, должно составлять не менее 100 миль (161 км) каждая.

Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние поставки этим условиям, используя журнал регистрации в своем профиле World of Trucks.

Награды:

Персональная: Игроки, доставившие груз в 12 городов Миссури или из них, получат персональное достижение World of Trucks и предмет инвентаря Steam для покраски грузовиков Beast of Burden (Вьючное животное) ATS.

Сообщество: Когда цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км) во время доставки в любой город Миссури или из него - будет достигнута, и если игрок также достигнет своей личной цели, он получит потрясающее украшение в виде мула в салон и предметы инвентаря подушка с птичкой на веточке

Примечание: Чтобы претендовать на получение какой-либо награды сообщества, вы должны выполнить как минимум свою личную задачу в American Truck Simulator. Каждая награда будет представлять собой предмет из инвентаря Steam для American Truck Simulator. После ее выполнения получите награду на странице событий в вашем профиле World of Trucks.

Мероприятие завершится в воскресенье, 8 июня, в 23:59 по Гринвичу.

Мы с нетерпением ждем ваших рассказов о путешествиях и уверены, что вам понравится путешествовать по прекрасному штату!