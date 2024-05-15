Анонсировано событие Круиз по Небраске для American Truck Simulator

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в четверг, 16 мая, когда мы будем праздновать выход нашего нового дополнения Nebraska, приняв участие в нашем мероприятии World of Trucks – Круизе по Небраске! Через обширные равнины, мимо золотистых полей и спокойных рек вы познакомитесь с богатым ландшафтом и экономикой удивительного штата Корнхускер.
Мы просим наше сообщество #BestCommunityEver достичь цели сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Небраски или из него.
Совершая круиз по Небраске и наслаждаясь достопримечательностями и звуками этого исторического штата, вы получите возможность осмотреть знаменитую железнодорожную ветку Орегон Трейл или пройтись по тихим улочкам нескольких восхитительных городков, таких как Ансли, Оберн, Альма и Барнетт, и это лишь некоторые из них. В Небраске также обитают прекрасные представители дикой природы, такие как белохвостый олень, богато украшенная самшитовая черепаха, песчаный журавль, и здесь вы можете найти потрясающий драгоценный камень голубой агат. И, не забывайте, он также знаменит самым большим в мире скелетом колумбийского мамонта, которого ласково называют "Арчи".
Участвуя в бурно развивающейся экономике штата Корнхускер, вы познакомитесь с некоторыми новыми интересными отраслями промышленности, такими как автосалоны для отдыха и грузовых автомобилей, заводы по переработке сельскохозяйственной продукции, а также с широким спектром железнодорожных станций, ферм и строительных складов.
А во время своих путешествий вы сможете насладиться множеством захватывающих видов и достопримечательностей, таких как:
- Озеро Макконахи, крупнейшее водохранилище Небраски, которое местные жители называют "Биг Мак".
- Башня "Золотой шип" - культовая достопримечательность Норт-Платта, расположенная рядом с железнодорожной станцией Union Pacific Railroad Bailey Yard, одной из крупнейших в мире.
- Арка Грейт-Платт-Ривер-Роуд, архитектурная достопримечательность, символизирующая ворота на американский Запад.
- Национальный памятник Скоттс-Блафф, откуда открывается панорамный вид на долину реки Норт-Платт.
Как и на прошлых круизных мероприятиях, вы можете воспользоваться собственным трейлером и испытать все это на внешнем рынке!
Дополнение Nebraska предлагает вам исследовать 12 потрясающих новых городов, и мы предлагаем специальную награду за выполнение вашей личной задачи, которая потребует от вас выполнения заданий во всех этих городах или из каждого из них. Все задания для участия в мероприятии должны быть протяженностью не менее 100 миль каждое (161 км).
Примите участие в этом захватывающем путешествии по Великим равнинам и познакомьтесь с разнообразными ландшафтами Небраски, внося свой вклад в ее устойчивую и историческую экономику, основанную на сельском хозяйстве, производстве и туризме. Приглашаем вас в путешествие по штату Корнхаскер!
Правила:
- Используя внешние контракты или внешний рынок, с профилем "Мир грузовиков", связанным с American Truck Simulator, цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Небраски или из него.
- Когда игрок выполнит доставку в 12 разных городов Небраски или из них, он достигнет своей личной цели.
- Расстояние до всех заданий на турнире должно составлять не менее 100 миль (161 км) каждое или более
- Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние поставки этим условиям, воспользовавшись журналом регистрации в своем профиле World of Trucks.
Награды:
- Игроки, доставившие груз в 12 городов Небраски или из них, получат персональное достижение World of Trucks и предмет инвентаря Steam для покраски грузовиков ATS в стиле Могучего мамонта.
Сообщество: Когда будет достигнута цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км) во время доставки в любой город Небраски или из него, и если игрок также достигнет своей личной цели, он получит предмет инвентаря Steam с украшением в виде черепахи в подвесной коробке.
Мероприятие завершится в воскресенье, 14 июля, в 23:59 по Гринвичу.
Мы с нетерпением ждем ваших рассказов о ваших приключениях и уверены, что вам понравится путешествовать по удивительному штату Корнхускер!
А на чём катаете, пацаны? // Rooby Roid
Хорош!!!