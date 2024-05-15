Анонсировано событие Круиз по Небраске для American Truck Simulator

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в четверг, 16 мая, когда мы будем праздновать выход нашего нового дополнения Nebraska, приняв участие в нашем мероприятии World of Trucks – Круизе по Небраске! Через обширные равнины, мимо золотистых полей и спокойных рек вы познакомитесь с богатым ландшафтом и экономикой удивительного штата Корнхускер.

Мы просим наше сообщество #BestCommunityEver достичь цели сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Небраски или из него.

Совершая круиз по Небраске и наслаждаясь достопримечательностями и звуками этого исторического штата, вы получите возможность осмотреть знаменитую железнодорожную ветку Орегон Трейл или пройтись по тихим улочкам нескольких восхитительных городков, таких как Ансли, Оберн, Альма и Барнетт, и это лишь некоторые из них. В Небраске также обитают прекрасные представители дикой природы, такие как белохвостый олень, богато украшенная самшитовая черепаха, песчаный журавль, и здесь вы можете найти потрясающий драгоценный камень голубой агат. И, не забывайте, он также знаменит самым большим в мире скелетом колумбийского мамонта, которого ласково называют "Арчи".

Участвуя в бурно развивающейся экономике штата Корнхускер, вы познакомитесь с некоторыми новыми интересными отраслями промышленности, такими как автосалоны для отдыха и грузовых автомобилей, заводы по переработке сельскохозяйственной продукции, а также с широким спектром железнодорожных станций, ферм и строительных складов.

А во время своих путешествий вы сможете насладиться множеством захватывающих видов и достопримечательностей, таких как:

Озеро Макконахи, крупнейшее водохранилище Небраски, которое местные жители называют "Биг Мак".

Башня "Золотой шип" - культовая достопримечательность Норт-Платта, расположенная рядом с железнодорожной станцией Union Pacific Railroad Bailey Yard, одной из крупнейших в мире.

Арка Грейт-Платт-Ривер-Роуд, архитектурная достопримечательность, символизирующая ворота на американский Запад.

Национальный памятник Скоттс-Блафф, откуда открывается панорамный вид на долину реки Норт-Платт.

Как и на прошлых круизных мероприятиях, вы можете воспользоваться собственным трейлером и испытать все это на внешнем рынке!

Дополнение Nebraska предлагает вам исследовать 12 потрясающих новых городов, и мы предлагаем специальную награду за выполнение вашей личной задачи, которая потребует от вас выполнения заданий во всех этих городах или из каждого из них. Все задания для участия в мероприятии должны быть протяженностью не менее 100 миль каждое (161 км).

Примите участие в этом захватывающем путешествии по Великим равнинам и познакомьтесь с разнообразными ландшафтами Небраски, внося свой вклад в ее устойчивую и историческую экономику, основанную на сельском хозяйстве, производстве и туризме. Приглашаем вас в путешествие по штату Корнхаскер!

Правила:

Используя внешние контракты или внешний рынок, с профилем "Мир грузовиков", связанным с American Truck Simulator, цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км), доставляя грузы в любой город Небраски или из него.

Когда игрок выполнит доставку в 12 разных городов Небраски или из них, он достигнет своей личной цели.

Расстояние до всех заданий на турнире должно составлять не менее 100 миль (161 км) каждое или более

Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние поставки этим условиям, воспользовавшись журналом регистрации в своем профиле World of Trucks.

Награды:

Игроки, доставившие груз в 12 городов Небраски или из них, получат персональное достижение World of Trucks и предмет инвентаря Steam для покраски грузовиков ATS в стиле Могучего мамонта.

Сообщество: Когда будет достигнута цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км) во время доставки в любой город Небраски или из него, и если игрок также достигнет своей личной цели, он получит предмет инвентаря Steam с украшением в виде черепахи в подвесной коробке.

Мероприятие завершится в воскресенье, 14 июля, в 23:59 по Гринвичу.

Мы с нетерпением ждем ваших рассказов о ваших приключениях и уверены, что вам понравится путешествовать по удивительному штату Корнхускер!