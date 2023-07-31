Анонсировано событие Круиз по Оклахоме для American Truck Simulator ©

Разработчики из SCS Software приглашают всех во вторник, 1 августа, отпраздновать выпуск нового DLC Оклахома, приняв участие в мероприятии World of Trucks - «Круиз по Оклахоме»! От горных хребтов и лесов, от прерий и саванн до ручьев и рек, вы исследуете разнообразный ландшафт и экономику этого невероятного штата.

Цель сообщества - проехать 111 000 000 миль (178 637 184 км) при доставке грузов в любой город Оклахомы или из него.

Во время круиза по Оклахоме и наслаждения красивым пейзажем также стоит знать, что здесь обитают самые разные животные и насекомые, такие как обыкновенная медоносная пчела и черная бабочка-парусник, два национальных государственных символа, которые важны для биоразнообразия Оклахомы. В штате обитают популяции медведей и лисиц в горах, а также луговых собачек и культовых американских бизонов в прериях.

Оклахома также известна как Штат проворных, что символизирует энергичный, прогрессивный и целеустремленный дух. Водители грузовиков могут с нетерпением ждать изучения многих новых отраслей, таких как доставка культовых желтых деталей школьного автобуса на автобусный завод, большие шины для машин с шинных заводов в Ардморе и Лотоне или тягачи, которые нужны в аэропорту Талсы.

Во время вашего путешествия по Оклахоме вы можете рассчитывать на множество красивых видов и достопримечательностей, таких как:

Государственный парк Глосс-Маунтин , уникальная природная достопримечательность с плато на северо-западе Оклахомы

Талса, мегаполис, энергетический, аэрокосмический и технологический центр

Макалестер, живописный исторический город в Восточной Оклахоме

Государственный парк Биверс-Бенд, красивый парк в гористой местности на юго-востоке Оклахомы

Водосброс озера Хьюго, плотина на реке Киамичи на юго-востоке Оклахомы

Как и в случае с прошлыми круизными событиями, вы можете использовать свой собственный прицеп.

Оклахома DLC предлагает 10 новых городов для исследования и у разработчиков есть специальная награда за выполнение вашей личной цели, которая потребует от вас доставки грузов во все 10 городов Оклахомы или из них. Все доставки для мероприятия должны быть не менее 100 миль (161 км) каждое.

Присоединяйтесь к путешествию по новейшему DLC для American Truck Simulator и отправляйтесь в путешествие по высоким равнинам, прериям и низинам, открывая для себя уникальные фабрики и отрасли промышленности Оклахомы! Приготовьтесь к потрясающей поездке по Штату проворных!

Правила

Используя внешние контракты или внешний рынок с подключенным к World of Trucks профилем в American Truck Simulator, цель сообщества - проехать 111 000 000 миль (178 637 184 км), доставляя грузы в любой город Оклахомы или из него.

Когда игрок совершит доставку в 10 разных городов Оклахомы или из них, он достигнет своей личной цели.

Все доставки для мероприятия должны быть не менее 100 миль (161 км) каждое или более.

Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние доставки этим условиям, используя свой бортовой журнал в своем профиле World of Trucks.

Награды

Личное: игроки, которые доставят груз в 10 городов Оклахомы или из них, получат личное достижение World of Trucks и красивую раскраску грузовика в стиле Wild Stampede в инвентаре Steam.

Сообщество: Когда цель сообщества проехать 111 000 000 миль (178 637 184 км) во время доставки в любой город Оклахомы или из него достигнута и если игрок также достиг своей личной цели, он получит предмет инвентаря Steam с украшением «Черный ласточкин хвост».

Событие завершится в воскресенье, 1 октября.

Разработчики уверены, что вам понравится путешествовать по Штату проворных, от его древних горных хребтов и лесов в районе высоких равнин, через центральные прерии, саванны и плоскогорья до низких заболоченных земель с ручьями и реками и они с нетерпением ждут ваших фотографий! Поэтому, пожалуйста, поделитесь своими скриншотами и видео, используя хэштег #CruisingOklahoma в профилях Facebook, X (ранее Twitter) и Instagram.