DLC Road Trip привезёт в American Truck Simulator классический Dodge Charger 500 1970 года

SCS Software показала Dodge Charger 500 1970 года, который войдёт в грядущее дополнение Road Trip: RAM & Dodge для American Truck Simulator. В блоге разработчики рассказали об истории автомобиля и его особенностях в игре.

Dodge Charger 500 представили в 1969 году как версию второго поколения Charger с улучшенной аэродинамикой для гонок NASCAR. У модели были скрытые фары, обтекаемый передок и заднее стекло, установленное заподлицо с кузовом. В 1970-м Charger 500 получил обновлённый дизайн с изменённой решёткой и бампером, а этот год стал последним для второго поколения Charger.

В American Truck Simulator автомобиль предложит две комплектации — Standard и SE. Версия SE получит более роскошный интерьер и специальный внешний значок. Игроки смогут выбрать виниловую крышу, различные цвета экстерьера и интерьера, а также два дизайна руля. Среди особенностей — фирменные выдвижные крышки фар. Под капотом будет V8, а широкий выбор тюнинговых деталей позволит дополнительно персонализировать машину.

Dodge Charger 500 станет одной из нескольких культовых машин в дополнении Road Trip: RAM & Dodge. SCS Software напомнила добавить DLC в список желаемого в Steam и следить за новостями проекта.