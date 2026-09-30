Для American Truck Simulator вышло DLC Road Trip: Ford с легковым транспортом и туризмом

Студия SCS Software выпустила для American Truck Simulator дополнение Road Trip. Новое расширение добавляет в игру туристический режим, позволяющий временно сменить грузовую технику на легковой транспорт для поездок по знаковым локациям США. Пользователям доступны интерактивные экскурсии с историческими справками, фоторежим, система наград в виде декоративных открыток для салона, а также возможность совместного прохождения маршрутов в кооперативном режиме.

Доступ к новому контенту открывается через специальные автомобильные паки, первым из которых стал Road Trip: Ford, включающий легендарный Mustang Fastback 1967 года, пикап F-150, внедорожник Bronco и седан Crown Victoria. Все машины можно кастомизировать внутри и снаружи, перекрашивать, а также использовать для мелкой подработки — доставки небольших посылок прямо во время путешествия.

В дальнейшем разработчики планируют выпустить еще один тематический пак под брендом RAM & Dodge. Параллельно SCS Software трудится над долгожданными консольными версиями симулятора и созданием новых расширений карты. Виртуальный дорожный мир скоро пополнится штатами Северная Дакота и Индиана, а также дебютным канадским регионом — провинцией Британская Колумбия.