Для American Truck Simulator вышло обновление 1.62 - с туристическими стендами и улучшенными материалами

SCS Software выпустила обновление 1.62 для American Truck Simulator. Патч уже доступен в Steam, а разработчики поблагодарили всех, кто участвовал в открытой бете и помогал искать ошибки.

Главное нововведение касается функции Атлас из недавнего DLC Road Trip: Ford. В игре появились новые туристические стенды в Айове, Канзасе, Миссури, Колорадо, Оклахоме, Арканзасе, Техасе, Вашингтоне и Луизиане, а в Небраске их сразу два. За завершение каждого стенда игрок получит новую открытку.

Кроме того, в честь 100-летия трассы Route 66 добавлен специальный трансграничный туристический стенд. Он охватывает Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахому, Техас, Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию. Чтобы получить награду, нужно владеть всеми соответствующими картами и посетить все точки. За завершение дают особую открытку и ароматизатор в виде Route 66.

Также обновление расширяет улучшенную систему материалов на интерьеры нового Volvo VNL. В Goodyear Tires Pack обновили раскраски под актуальный брендинг компании. В игровом радио переработали станцию Escape: убрали треки с проблемами авторских прав и добавили 11 новых песен, чтобы эфир стал длиннее. Кроме того, новый Volvo VNL добавили в трафик ИИ.