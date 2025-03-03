Геймплейное видео будущего DLC Миссури для American Truck Simulator

Встречайте первое геймплейное видео предстоящего DLC Миссури для American Truck Simulator!

В этом видео разработчики из SCS Software отправятся в красивейшую поездку из города Кирксвилл, расположенного в северной части Миссури, по трассе 63 через столицу штата Джефферсон-Сити, а затем дальше на юг к месту назначения - подземному складу в Спрингфилде.

Дата выхода расширения пока не объявлена. Но, исходя из прошлых релизов DLC, оно появится в продаже сразу после патча 1.54.

Пожалуйста, имейте в виду, что то, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и не представляет собой конечный продукт.