Геймплейный трейлер будущего DLC Канзас для American Truck Simulator

От пшеничных полей до рок-групп – в Канзасе каждый найдет что-то для себя! Сегодня разработчики поделились самым первым обзором игрового процесса предстоящего дополнения Канзас для American Truck Simulator. Смотрите и присоединяйтесь к доставке из Канзас-Сити в Хатчинсон.

Пожалуйста, имейте в виду, что то, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и не представляет собой конечный продукт.

В Канзасе есть множество промышленных предприятий и живописных дорог, которые еще предстоит открыть. Если вам нравится то, что вы видите, добавьте это в свой список желаний Steam! Разработчики благодарят игроков за постоянную поддержку и с нетерпением ждут комментариев и отзывов в официальных каналах социальных сетей.