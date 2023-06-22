Грузовик Western Star 49X в American Truck Simulator получил обновление ©

Разработчики из SCS Software объявили, что опция Power Hood теперь доступна для Western Star 49X в American Truck Simulator. Это дополнение поднимет внешний вид вашего грузовика на новый уровень, предлагая сочетание очарования старой школы и неоспоримой мощи, привнося нотку ностальгии и доминирования в ваш виртуальный опыт вождения.

Опция Power Hood вдохнет новую жизнь в Western Star 49X. Впечатляющая передняя решетка, мускулистые линии и характерные контуры - это усовершенствование привлекает внимание на виртуальных автомагистралях, пробуждая силу и сочетая классический шарм с современной мощью. А в сочетании с новым бампером Texas и недавно добавленной симуляцией подвески кабины опыт работы на грузовике кажется свежим и мощным.

Отправляйтесь в ближайший сервисный центр и воспользуйтесь этой новой возможностью настройки, чтобы превратить ваш Western Star 49X в могучий символ мощи, на которую, несомненно, способны грузоперевозки. Игровые территории ждут вашего прибытия.

Разработчики вместе с Western Star сами с нетерпением ждут возможности увидеть ваши персонализированные грузовики в социальных сетях, поэтому не забудьте отметить SCS Software и Western Star хэштегом #49XPowerHood, когда вы делитесь своими видео или снимками экрана с остальным миром. И лучшие из них будут по праву вознаграждены моделями Western Star или масштабными моделями!