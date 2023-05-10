Новая порция скриншотов из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator с предложением угадать местность ©

Поскольку игрокам понравилась прошлая мини-игра «Угадай, где мы», разработчики решили обратиться к дизайнерам карт, чтобы получить еще больше скриншотов и они были достаточно любезны, чтобы предоставить еще несколько мест. Итак, идет второй раунд - угадаете места?

Как и прежде, кропотливая работа игроков не сойдет на нет, так как у тех, кто угадает правильно в комментариях под блогом или постах в социальных сетях, будет шанс в конечном итоге получить бесплатный ключ расширения карты после ее выхода. Разработчики были действительно поражены зорким взглядом некоторых из игроков в прошлый раз и желают удачи и в этом раунде!

В целом, DLC Канзас предложит потрясающую природу, интересные города и отрасли, а также уникальную атмосферу с новыми впечатлениями. Если вы с нетерпением ждете поездки по Штату подсолнухов, добавьте этот проект в свой список желаний Steam.