Новые скриншоты будущего DLC Небраска - природа ©

Природа Небраски вряд ли привлечет толпы туристов, однако ясно, что изучение этого очаровательного штата дает прекрасную возможность обнаружить некоторые из менее известных сокровищ штата. Этот регион может похвастаться множеством уникальных особенностей, таких как песчаные холмы и впечатляющее количество рек.

Ландшафт Небраски характеризуется обширными открытыми пространствами, при этом большая часть штата является частью региона Великих равнин, который простирается на большую часть центральной и западной Небраски. Эти прерии обеспечивают среду обитания для различных видов диких животных и предлагают истинное чувство свободы и спокойствия как посетителям, так и местным жителям.

Обладая таким большим количеством открытого и естественного пространства, Небраска обеспечивает идеальные условия для различных сельскохозяйственных предприятий. Поэтому неудивительно, что вы будете доставлять товары во многие фермерские районы, выращивающие самые разные растения, сельскохозяйственные культуры, кукурузу и многое другое.

В районе Сэндхиллс штата Небраска вы найдете уникальный и поразительный пейзаж с холмистыми песчаными дюнами, покрытыми местной травой. Этот район известен своей неповторимой красотой и относительно нетронутой природой, что делает эту особую среду мирным убежищем, вдали от суеты мира.

Разработчики стремятся отобразить реальность Небраски и создать путешествие, которое имеет цель и соответствует ожиданиям как в плане игрового процесса, так и в отношении пейзажей и надеются, что смогут найти правильный баланс, учитывая, насколько обширен этот штат.