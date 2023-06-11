Новые скриншоты для будущего DLC Оклахома для American Truck Simulator - Платные дороги

Платные дороги исторически обнаруживались в Оклахоме с 1916 года, что является самой ранней известной платной дорогой, зарегистрированной в штате. Сегодня плата за проезд по автомагистралям является важным источником финансирования автомагистралей во многих штатах США, принося пользу местной экономике, содержанию дорог и их чистоте.

Мы уверены, что в грядущем дополнении «Оклахома» для American Truck Simulator вы проедете по крайней мере одну из нескольких магистралей на своем пути. Каждый из них немного уникален по-своему, со своим именем и дизайном. Эти платные ворота продуманно спроектированы и расположены в «середине» каждой магистрали таким образом, что водитель не может съехать с дороги, не проехав по ней.

Подобно платежной системе в Калифорнии, существует единовременная плата за весь участок дороги, по которому вы едете. Возможно, вы уже знакомы с этим в American Truck Simulator в Калифорнии.

Сегодня в большинстве этих дорожных сборов используется более современная безналичная система взимания платы, в которой используются камеры, считывающие номерные знаки, и устройства электронных меток в транспортных средствах. Тем не менее, наша команда карт по-прежнему хотела объединить старое и новое, поскольку Оклахома в настоящее время находится в процессе перехода на безналичный расчет. Это означает, что вы по-прежнему будете визуально видеть некоторые из старых касс и других конструкций на месте, но с преимуществом использования безналичной системы и без необходимости полной остановки вашего автомобиля.

Итак, любите вы их или ненавидите, платные магистрали — это лишь одна из многих частей автомагистралей и межгосударственной инфраструктуры, которые вы найдете в Оклахоме и за ее пределами. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать больше возможностей этого DLC в ближайшем будущем. А пока продолжайте Truckin '!