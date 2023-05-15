Новые скриншоты для будущего DLC Оклахома для American Truck Simulator - порты въезда и станции взвешивания ©

Нет лучшего чувства, чем отправиться в путь и посетить штат США, в котором вы никогда не были. Но прежде чем вы начнете, есть несколько правил, которым вы должны следовать. В каждом штате есть свои нормативные акты и законы для водителей грузовиков и Оклахома не исключение.

Порты въезда - это то место, где начинается ваше путешествие. Они гарантируют, что вы и ваш грузовик готовы к предстоящей поездке. На этих контрольно-пропускных пунктах вы пройдете проверку, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые разрешения и документы, а грузовик и груз соответствуют государственным и федеральным нормам.

Когда вы отправитесь в путь, вы можете столкнуться со станциями взвешивания. Они играют жизненно важную роль в обеспечении безопасности и надежности дорог. Подготовьтесь к измерению веса вашего грузовика, так как перегрузка может представлять серьезную опасность. Следите за этими ограничениями по весу, чтобы избежать штрафов и обеспечить плавное путешествие по красивым пейзажам Оклахомы.