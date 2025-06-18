Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Davenport

Добро пожаловать в третий по величине город штата Хоукай! В сегодняшнем блоге мы представляем вашему вниманию еще один анонс предстоящего дополнения Iowa к American Truck Simulator, посвященного #Лучшеесообществу. Давайте совершим экскурсию по Давенпорту!П

Этот город является частью Quad Citiesм (Города-квадроциклы), комплекса городов на границе Айовы и Иллинойса, который фактически включает в себя пять столичных центров: Рок-Айленд, Давенпорт, Молин, Ист-Молин, штат Иллинойс, и Беттендорф, штат Айова. Этот район - единственное место, где Могучая Миссисипи течет с востока на запад. С выходом the Hawkeye State вы сможете посетить часть Quad Cities, расположенную в штате Айова, но вы также можете рассчитывать на поездку на грузовиках в остальную часть этого комплекса, когда выйдет дополнение к Иллинойс.

Давенпорт расположен на северном берегу реки Миссисипи. Этот город богат историей и прекрасными архитектурными шедеврами, которые наши команды воссоздали для этого дополнения к карте, так что вы почувствуете, что действительно находитесь там!

Проезжая по городу, обратите внимание на такие достопримечательности, как фонтан Диллон, художественный музей Фигге, Скайбридж, Арсенальный мост, мост через реку Миссисипи, ратушу Беттендорфа и конференц-центр Waterfront Convention Center, а также на несколько потрясающих скульптур.

Если вы ищете работу в городе, обязательно посетите местный алюминиевый завод - совершенно новый склад сборных конструкций, созданный нашими проектировщиками, с новыми объектами вокруг него, которые прекрасно дополняют этот район. Помимо этого, вы также можете заняться таможенными перевозками в речном порту и на карьерных складах. Имея на выбор несколько компаний, вы можете перевозить самые разнообразные грузы.

Вам не терпится познакомиться с этим городским центром? Тогда не забудьте поддержать нас, добавив дополнение к карте Айовы в свой список желаний Steam! Желаем вам счастливого пути!